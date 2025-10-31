El consumo privado y la construcción continúan siendo los principales motores del crecimiento económico, pese a la moderación del sector minero. Foto: Andina.
La continúa mostrando signos de fortaleza gracias al empuje de la demanda interna. Según el más reciente informe de Renta4 SAB, titulado “Temporada de Resultados 3T25: La demanda interna sostiene el ciclo, mientras la minería se normaliza”, el consumo privado, la construcción y el comercio mantienen el dinamismo del crecimiento, pese a la .

De acuerdo al estudio, los habrían mostrado resiliencia durante el tercer trimestre, compensando parcialmente la moderación de los sectores primarios.

En conjunto, se proyecta un crecimiento de 5% en ingresos, aunque con una contracción de 17% en el EBITDA y 22% en utilidades netas, cifras que reflejan una etapa de normalización tras cinco trimestres consecutivos de expansión.

“El dinamismo de la demanda interna sigue siendo el principal soporte del ciclo económico. El consumo privado, que representa cerca del 65% del PBI, continúa impulsado por el empleo formal, la mejora de la masa salarial y el crédito al consumo. Esto permite que la actividad económica mantenga un ritmo de expansión estable pese a los desafíos del entorno externo”, señaló César Huiman, Analista Senior de Research en Renta4 SAB.

El informe también resalta que, aunque la minería mantiene un rol protagónico en la economía gracias a precios internacionales aún favorables, con el oro subiendo 17% y el cobre 4% en el trimestre, los resultados del sector reflejan una normalización de márgenes y utilidades frente a la elevada base comparativa del año anterior.

Entre las compañías destacadas del trimestre, Volcan y Buenaventura reportaron avances en rentabilidad, y Minsur consolidó su posición financiera con una fuerte generación de caja. En el segmento de consumo masivo, Alicorp habría tenido un desempeño sólido impulsado por la recuperación del negocio acuícola y las líneas B2B; mientras que en el sector retail, InRetail se benefició del repunte del empleo formal.

“Pese a un entorno político y cambiario desafiante, mantenemos una visión constructiva hacia el cierre de 2025. Los sectores vinculados a la demanda interna, consumo, retail y construcción, continúan mostrando fundamentos sólidos y serán claves para sostener el crecimiento del PBI en lo que resta del año”, agregó Huiman.

Renta4 advierte, no obstante, que factores como la apreciación del sol y las limitaciones en la ejecución del gasto público podrían moderar la inversión hacia fin de año. Aun así, los precios internacionales de los metales y la estabilidad macroeconómica del país continúan actuando como anclas de soporte para la actividad económica.

