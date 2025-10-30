En la reunión ministerial Perú–OCDE sobre Productividad e Informalidad 2025, la ministra de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, remarcó la prevalencia de una agenda centrada en la formalización, la productividad y la competitividad.

En ese sentido, destacó que el Perú avanza con medidas concretas que fortalecen la confianza y dinamizan la actividad empresarial.

Shock desregulatorio como prioridad

Durante su intervención, la titular del MEF señaló que el país impulsa una estrategia integral para enfrentar la informalidad, mediante políticas que combinan la mejora regulatoria, la innovación tecnológica, el desarrollo de capital humano y el acceso al financiamiento.

“El Perú está demostrando que se puede crecer con orden y responsabilidad. Nuestro objetivo es construir un entorno donde invertir y generar empleo formal sea cada vez más fácil, rápido y predecible”, afirmó Miralles.

Por ello, destacó el esfuerzo en el shock desregulatorio, que ya cuenta con 660 medidas identificadas, de las cuales 451 han sido culminadas (68%) y 209 están en proceso de evaluación multisectorial.

Estas reformas están permitiendo reducir costos, eliminar duplicidades y acelerar la inversión privada, lo que beneficia especialmente a las micro y pequeñas empresas.

“Estamos eliminando los obstáculos que frenan la productividad. Cada trámite simplificado es tiempo ganado para producir, innovar y generar oportunidades. La formalización no es un discurso: es una política de desarrollo”, subrayó la ministra Miralles.

Un mix de medidas

Asimismo, destacó que el proceso de desregulación se complementa con la implementación del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2024–2030, que articula acciones para modernizar los servicios del Estado, mejorar la educación técnica y superior, impulsar la innovación y ampliar el acceso al crédito para las mype.

La titular del MEF resaltó también la creación de la Comisión Multisectorial para la Formalización Laboral, encargada de identificar sectores con alta incidencia de empleo informal y proponer intervenciones específicas que promuevan la transición hacia la formalidad.

Estos esfuerzos ya muestran resultados tangibles: en el primer semestre de 2025, más de 268 mil trabajadores ingresaron al empleo formal, un incremento de 6.8% respecto al año anterior, mientras que la remuneración promedio en Lima Metropolitana creció 11.6%, reflejando el impacto directo de la productividad en los ingresos laborales.

En su mensaje de cierre, la ministra Miralles destacó que la cooperación con la OCDE y el BID permitirá al Perú fortalecer sus políticas de competitividad y formalización. “Este encuentro no solo es un intercambio técnico, sino una declaración de voluntad compartida para construir economías más productivas, inclusivas y sostenibles”, sostuvo.