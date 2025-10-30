En el marco de la Reunión Anual de Ministros de APEC realizado en Corea del Sur, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) resaltó que el Perú continúa avanzando en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Luego de una reunión con el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann en Gyeongju, la titular del Mincetur, Teresa Mera, comentó que el Gobierno de transición de José Jerí busca sentar las bases que garanticen la continuidad del proceso.

“El proceso de adhesión a la OCDE es una política de Estado que refleja el compromiso del país con los más altos estándares de gobernanza. La visión del Perú hacia el futuro se alinea con los objetivos de la OCDE, buscando mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos”, señaló.

Previamente, el pasado 17 de octubre, el Perú presentó ante el Comité de Comercio de la OCDE sus avances en materia comercial. Tras esta exposición, el Comité deberá emitir conclusiones y recomendaciones para el país.

En ese sentido, la ministra ha manifestado la disposición del país para responder las consultas técnicas que surjan de la OCDE como parte de la Evaluación de Apertura de Mercados, con el fin de facilitar las siguientes etapas del proceso.

Corea del Sur interesado en invertir en Perú

Previo a las reuniones en APEC en Corea del Sur, la ministra Mera fue recibida por una delegación surcoreana en Busán, compuesta por Jeon Ki Lee, presidente de la Korea Airports Corporation (KAC), y por el vicegobernador de la provincia de Gyeongsangbuk-do, Kim Hak-hong.