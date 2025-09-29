La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) puso la lupa sobre Perú y prevé que el crecimiento de la economía del país se desacelere hasta el 2.8% en 2025 y 2.6% en 2026, “reflejando la incertidumbre política global y doméstica”.

Estas proyecciones están muy por debajo de las adelantadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Proyecciones Económicas 2024 2025 2026 Banco Central de Reserva del Perú 3.3% 3.2% 2.9% Ministerio de Economía y Finanzas 3.3% 3.5% 3.2% Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 3.3% 2.8% 2.6%

Crecimiento del PBI de Perú se modera

El crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) se desacelerará este y el próximo año, mientras que la inflación se mantendrá en torno a la meta del 2%, refiere un documento publicado por OCDE.

En detalle, la incertidumbre global y doméstica afectará la confianza de las empresas y de los consumidores; pero, los esfuerzos del Gobierno por acelerar las Asociaciones Público-Privadas (APP) y agilizar la concesión de permisos, así como la baja inflación, compensarán parcialmente la incertidumbre al apoyar la inversión y el consumo privado.

Además, el análisis de la OCDE muestra que la consolidación fiscal limitará la inversión y el consumo públicos. “En un contexto de elevada incertidumbre, han aumentado los riesgos a la baja para el crecimiento, sobre todo por el debilitamiento de la inversión y la demanda exterior”, refiere.

La incertidumbre política doméstica puede intensificarse en el periodo previo a las elecciones generales de 2026, y el aumento de la inseguridad y el crimen podría frenar el crecimiento económico, alerta OCDE.

Desde la mirada externa, un crecimiento menor al esperado en China —principal socio comercial de Perú— y precios más bajos del cobre podrían perjudicar a las exportaciones, los ingresos públicos y la inversión.

Déficit fiscal se reduce, pero quedará por encima de la meta

Para OCDE se prevé la consolidación fiscal para el periodo 2025-2026. “Si bien los elevados precios de los metales respaldarán los ingresos públicos y reducirán el déficit fiscal, se requieren medidas adicionales —equivalentes al 0.3% del PBI en 2025 y al 0.4% del PBI en 2026— para alcanzar las metas de la regla fiscal", alertó.

La situación se ve preocupante: “Las presiones fiscales van en aumento debido a crecientes presiones de gasto, la reciente introducción de nuevas exenciones fiscales, incluidas las aplicables a las zonas económicas especiales, a una reforma de las pensiones insuficientemente financiada, y el posible apoyo adicional a Petroperú (la empresa petrolera estatal)”.

Cabe recordar que el déficit fiscal de Perú alcanzó el 3.5% del PBI en 2024, lo que supuso el segundo año consecutivo en el que se incumplió la regla fiscal a pesar de la recuperación económica.

Política monetaria. La política monetaria neutral sigue siendo adecuada, dado que las expectativas de inflación están bien ancladas, considera OCDE en su informe. Tras el reciente recorte a 4.5%, se espera que la tasa de referencia se mantenga sin cambios durante el resto de 2025–2026.