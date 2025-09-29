No importa cuántos millones se quemen, cuántas mentiras se digan o cuántos compromisos se incumplan, la caja fiscal seguirá abierta para una petrolera que ya perdió cualquier capacidad de sostenerse sola.
No importa cuántos millones se quemen, cuántas mentiras se digan o cuántos compromisos se incumplan, la caja fiscal seguirá abierta para una petrolera que ya perdió cualquier capacidad de sostenerse sola.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Omar Mariluz Laguna
mailOmar Mariluz Laguna

Omar Mariluz Lagunar, diector periodístico Diario Gestión

TE PUEDE INTERESAR

Petroperú deja de recibir S/ 12 millones al mes por una ley: “Estaríamos en positivo”, dice su presidente
BofA y sus proyecciones sobre el déficit fiscal: ¿Por qué Petroperú es clave para cumplir meta?
Temores ante posibles nuevas emisiones de bonos por Petroperú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.