Desde el BofA comentaron sobre el impacto de una nueva inyección de capital del Gobierno a Petroperú. | Foto: Andina.
Desde el BofA comentaron sobre el impacto de una nueva inyección de capital del Gobierno a Petroperú. | Foto: Andina.
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Desde el Bank of America (BofA) observan positivamente, en términos generales, el avance de la economía peruana este año, pese a que tendrá incidencia el inicio de la campaña por las elecciones generales 2026. Tal es así que revisaron al alza su proyección de crecimiento y también visualizan con optimismo el déficit fiscal, pero con condicionantes vinculados a Petroperú.

