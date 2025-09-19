Los representantes del gobierno indicaron en Europa que se tomarían medidas para mantener y fomentar el ahorro nacional, sin embargo, pocos días después, la presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno respaldaba un retiro más de los fondos de las AFPs. (Fotocomposición: G de Gestión)
Los representantes del gobierno indicaron en Europa que se tomarían medidas para mantener y fomentar el ahorro nacional, sin embargo, pocos días después, la presidenta Dina Boluarte anunció que su gobierno respaldaba un retiro más de los fondos de las AFPs. (Fotocomposición: G de Gestión)
Los vientos de afuera soplan a favor de nuestro país. La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) acaba de publicar sus proyecciones económicas para los próximos años y resalta la visión de que la economía estadounidense crecerá entre 1.6% y 1.9% entre el 2025 y 2028. Por su parte, el desempleo se proyecta estable —entre 4,2% y 4,5% en el mismo periodo—, reflejando la expectativa de que se podrá evitar una recesión y mantener la estabilidad laboral en los próximos años.

