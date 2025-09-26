Fondos. Retiro de AFP afectará valorización de acciones en la Bolsa de Lima, pero habría oportunidades, afirma Velandia.
Fondos. Retiro de AFP afectará valorización de acciones en la Bolsa de Lima, pero habría oportunidades, afirma Velandia.
Únete a nuestro canal
Newsletter Tu dinero
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

El mercado estará atento a la variable política en los próximos meses. Tomando en cuenta ello, ¿hacia qué nivel tendería el dólar?

TE PUEDE INTERESAR

Paraguay, ¿por qué es el ‘baby Perú’ de Latinoamérica según Moody’s?
Personas toman más deuda en dólares, ¿qué las incentiva y cuál es el gran peligro?
Cajas y financieras ganan terreno entre los deudores: así está repartida la torta

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.