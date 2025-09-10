Las presiones a la baja sobre el billete verde se acentúan conforme los agentes económicos refuerzan la apuesta por el reinicio de los recortes en la tasa de interés referencial de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed) desde este mes.

El mercado espera que la autoridad monetaria de EE.UU. rebaje su tasa clave en vista de los últimos datos económicos. En agosto se crearon 22,000 nuevos empleos en el país del norte, por debajo de los 79,000 de julio, según el Departamento de Trabajo. Los analistas esperaban 75,000 empleos adicionales, según MarketWatch.

En ese contexto, de acuerdo con las casas de cambio digitales, los peruanos elevaron la compra de dólares en los últimos meses, incentivados por la caída en su precio.

El dólar viene ya rompió el piso de los S/ 3.5. (Foto: USI)

“Hay clientes que están operando (adquiriendo dólares) justo ahora, esperando a lo que pasará a fin de año y comenzando ya la etapa electoral que es en el 2026. Entonces, (en la mayoría de casos) sí lo ven a mediano plazo como una buena oportunidad de compra”, comentó a Gestión Marco Poma, CEO de Tkambio.

De acuerdo con el ejecutivo, con cifras a agosto del 2025, un 65% de las operaciones a través de su plataforma fueron de compra de dólares.

Sondeos

Ante un mayor ruido político, el precio de la divisa estadounidense históricamente tiende a subir, aunque tal evolución depende de los sondeos que se difundan.

“Lo que hemos observado es que generalmente en las elecciones (el dólar) sube por especulación y por incertidumbre política. Eso es lo que se espera un poco (en los próximos meses)”, refirió Paulo Valdiviezo, CTO (director técnico) y cofundador de Kambista.

El año pasado, el dólar cerró en S/ 3.761 y ahora cotiza a menos de S/ 3.50. Algunas entidades financieras proyectan que la divisa puede repuntar por el ruido político.

BCP, por ejemplo, mantiene una proyección del dólar en S/. 3.65 al cierre de año. Según el banco, diversos factores macroeconómicos apuntan hacia una caída del dólar, pero eventos externos o incertidumbre local podrían causar presiones de apreciación (para la moneda de EE.UU.), especialmente a medida que se acercan las elecciones de abril del 2026.

Compras por internet

Poma refirió que la mayor compra de dólares se dio en julio, pues se aprovecharon los ingresos extra por la gratificación.

“(Los clientes) comenzaron a realizar compras interesantes de dólares. De por sí el usuario (peruano) comienza a consumir bienes del exterior, compra en Temu o en Amazon, por ejemplo. Esto puede ser para consumo personal o por parte de pequeños emprendedores”, dijo el CEO.

Empresas

No solo las personas naturales están aprovechando la baja del billete verde para comprar, sino también las empresas, aseveró Matías Maciel, cofundador de Rextie.

“Las empresas hoy ven un precio del dólar de (casi) S/3.50 y si tienen la posibilidad o la liquidez como para poder adelantar la compra (de billete verde), lo hacen. Y eso es lo que se está viendo”, manifestó.

“Si antes normalmente (las compañías) en un escenario estable compraban US$ 50,000 por semana, ahora si ven el dólar tan barato, si pueden compran US$ 60,000, US$ 70,000 o incluso US$ 100,000 en una semana”, añadió.

Matías Maciel detalló que, el ticket promedio de las operaciones de cambio de las empresas es de US$ 16,500, lo que representa un incremento de 15% al comparar la cifra actual con la del mismo periodo del año anterior.

Según el ejecutivo, ese crecimiento se condice con la expansión de 17% del mercado de operaciones cambiarias en general.

De acuerdo con Valdiviezo, de Kambista, las empresas de los sectores de agroexportación, maquinaria y servicios son las más activas en transacciones cambiarias “últimamente”.

Empresas han venido vendiendo dólares también. (Foto: Andina - Referencial)

Mercado se activa con variaciones

En circunstancias en las que el precio del dólar muestra variaciones “importantes” se beneficia el mercado cambiario porque “llama a la acción a los jugadores”, tanto empresas como personas, manifestó Matías Maciel, cofundador de Rextie.

“Creo que nadie proyectaba un dólar llegando a los S/ 3.50. Alguno te podía decir, como mucho un estimado de S/ 3.55 o S/ 3.60”, dijo el ejecutivo, quien precisó que en su plataforma el ticket promedio por personas es de US$ 1,000, entre un 6% y 7% por encima del importe observado hace un año.