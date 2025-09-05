Los rendimientos de los bonos del Tesoro a dos años, más sensibles a los movimientos inminentes de la Fed, cayeron 11 puntos básicos a 3.48%.

Los mercados monetarios descontaban una probabilidad del 98% a un recorte de tasas en septiembre. El S&P 500 extendió el avance de esta semana, marcando nuevos máximos históricos.

Las nóminas no agrícolas aumentaron en 22,000 en agosto tras una revisión a la baja combinada de 21,000 en los meses previos, según un informe publicado el viernes por la Oficina de Estadísticas Laborales.

La tasa de desempleo subió a 4.3%, el nivel más alto desde finales de 2021.

Para Ellen Zentner , de Morgan Stanley Wealth Management, “esta semana ha sido la historia de un mercado laboral en desaceleración, y los datos de hoy fueron el signo de exclamación. La reacción inicial sugiere que los mercados están enfocados en los recortes de tasas de la Fed más que en las preocupaciones por una economía que se enfría. Las malas noticias parecen buenas noticias, al menos esta mañana”.

En el frente corporativo, el presidente Donald Trump dijo que impondrá aranceles a las importaciones de semiconductores “muy pronto”, pero excluirá a los productos de aquellas compañías que se hayan comprometido a aumentar sus inversiones en Estados Unidos.

Mark Zuckerberg, de Meta Platforms Inc., y Tim Cook, de Apple Inc., se unieron a líderes de la industria tecnológica para resaltar sus compromisos de aumentar el gasto en inteligencia artificial en Estados Unidos durante una cena organizada por el presidente Trump que puso de relieve su relación cada vez más estrecha con Silicon Valley.

Broadcom Inc. está ayudando a OpenAI a diseñar y producir un acelerador de inteligencia artificial a partir de 2026, ingresando en un lucrativo terreno dominado por Nvidia Corp.

Tesla Inc. propuso un nuevo acuerdo de compensación para su director ejecutivo Elon Musk, potencialmente valuado en alrededor de US$ 1 billón, un paquete masivo sin precedentes en la historia corporativa de EE.UU.

Las ventas anuales de Apple Inc. en India alcanzaron un récord de casi US$ 9,000 millones en el último ejercicio fiscal, lo que refleja la creciente demanda de sus dispositivos estrella a medida que la compañía expande su presencia minorista en el país más poblado del mundo.

BBVA SA finalmente está presentando su oferta de adquisición de Banco Sabadell SA a los accionistas de la entidad objetivo, marcando la etapa final de un acuerdo que podría dar lugar a un nuevo gran banco español.