Donald Trump. (Foto: EFE)
Donald Trump. (Foto: EFE)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de , , apeló este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia la decisión de un tribunal federal que declaró ilegales, la semana pasada, los aranceles que impuso a nivel global bajo una ley que fue diseñada para emergencias.

El Departamento de Justicia presentó la apelación ante el Supremo para detener el fallo de un tribunal de Apelaciones del circuito federal que determinó que Trump había excedido su autoridad al utilizar una ley de emergencia para imponer aranceles por tiempo indefinido.

En su acción legal, la Administración de Trump pide al Supremo por medio de una «moción de agilización» para que resuelva pronto si tiene la facultad de imponer aranceles.

LEA TAMBIÉN: Trump y su impacto en el turismo de Estados Unidos este año: un desequilibrio preocupante

El caso apelado afecta a dos conjuntos de aranceles impuestos por Trump. El primero son los aranceles impuestos a cada país, que ahora oscilan entre el 34% para y un límite base del 10% para el resto del mundo. El segundo es un arancel del 25% que Trump impuso a algunos productos procedentes de Canadá, China y México debido a, según el Gobierno, su incapacidad para frenar el flujo de drogas.

Las medidas que quedan afuera de los efectos del fallo son las que Trump aplicó sobre vehículos, el acero y otros bienes importados, porque estos se utilizaron bajo otra ley.

El fallo que declaró ilegal los aranceles de no les quitó su vigencia pero por el momento seguirán funcionando hasta el 15 de octubre a la espera de un fallo sobre la apelación del presidente.

TE PUEDE INTERESAR

Donald Trump asegura estar “muy decepcionado” con Vladimir Putin
Donald Trump prevé tomar el control de Gaza: ¿Qué planea hacer con los palestinos?
Jueza bloquea el plan de Donald Trump para deportar a niños a Guatemala: ¿Qué sucedió?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.