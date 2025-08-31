Donald Trump prevé desplazar a toda la población de Gaza luego del conflicto: ¿Qué ocurriría? Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Donald Trump prevé desplazar a toda la población de Gaza luego del conflicto: ¿Qué ocurriría? Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El prevé desplazar a toda la luego de acabar el conflicto, donde el quedaría bajo control de durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó The Washington Post.

Este plan consta de 38 páginas y voluntaria de los, aproximadamente, dos millones de en otros países o en zonas seguras dentro del territorio mientras dura la reconstrucción.

LEA TAMBIÉN: EE.UU.: Corte de apelaciones declara ilegales la mayoría de los aranceles aplicados por Trump

Según lo planeo en quienes acepten irse recibirán 5 mil dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos.

Asimismo, los propietarios de tierras se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)” que se .

LEA TAMBIÉN: Trump busca frenar US$ 4,900 millones en ayuda exterior aprobados por el Congreso

sería administrada durante diez años por el llamado (GREAT Trust), para dar paso a una denominada “entidad palestina reformada y desradicalizada”.

Según Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos, creada para distribuir ayuda alimentaria y la cual ha sido objeto de numerosas críticas.

LEA TAMBIÉN: Macron advierte a Trump de que la UE responderá si se aplican aranceles por la tasa digital

Por su parte, hasta el cierre de esta nota, el no dado declaraciones sobre este plan.

Elaborado con información de AFP.

El proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos, la cual ha sido objeto de numerosas críticas. (Foto de AFP)
El proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos, la cual ha sido objeto de numerosas críticas. (Foto de AFP)

TE PUEDE INTERESAR

Ventas de muñecos Labubu obliga a Pop Mart y jugueteras chinas a reinventarse: Los detalles
Ejecutivo aprueba la cuarta fase para el aumento salarial del personal policial
Jueza bloquea el plan de Donald Trump para deportar a niños a Guatemala: ¿Qué sucedió?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.