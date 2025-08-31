El gobierno de Donald Trump prevé desplazar a toda la población de Gaza luego de acabar el conflicto, donde el territorio palestino quedaría bajo control de Estados Unidos durante diez años para transformarlo en un centro turístico y tecnológico, informó The Washington Post.

Este plan consta de 38 páginas y contempla la reubicación voluntaria de los, aproximadamente, dos millones de ciudadanos de Gaza en otros países o en zonas seguras dentro del territorio mientras dura la reconstrucción.

Según lo planeo en el proyecto, quienes acepten irse recibirán 5 mil dólares en efectivo, además de asistencia para cuatro años de alquiler y un año de alimentos.

Asimismo, los propietarios de tierras se les ofrecerán “tokens digitales” para financiar una nueva vida en otro lugar o canjearlos por un apartamento en una de las seis u ocho nuevas “ciudades inteligentes impulsadas por Inteligencia Artificial (IA)” que se construirán en Gaza.

Gaza sería administrada durante diez años por el llamado Fideicomiso para la Reconstitución, Aceleración y Transformación Económica de Gaza (GREAT Trust), para dar paso a una denominada “entidad palestina reformada y desradicalizada”.

Según Washington Post, el proyecto fue desarrollado por algunos de los israelíes que están detrás de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH), una organización privada apoyada por Israel y Estados Unidos, creada para distribuir ayuda alimentaria y la cual ha sido objeto de numerosas críticas.

LEA TAMBIÉN: Macron advierte a Trump de que la UE responderá si se aplican aranceles por la tasa digital

Por su parte, hasta el cierre de esta nota, el Departamento de Estado de Estados Unidos no dado declaraciones sobre este plan.

Elaborado con información de AFP.