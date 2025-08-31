Ejecutivo aprueba la cuarta fase para el aumento salarial del personal policial (Foto: @photo.gec)
Ejecutivo aprueba la cuarta fase para el aumento salarial del personal policial
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de , el cual establece la cuarta fase del aumento de remuneraciones y pensiones para la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.

De acuerdo con el , el monto para el presupuesto del próximo año asciende a 257 mil 562 millones de soles, lo que representa un incremento del 2.2% para el sector Interior.

“Incremento de la Remuneración Consolidada y reajuste de las Pensiones del personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú, y de la escala de propinas de los cadetes y alumnos de los Institutos Armados y Policía Nacional del Perú”, señala el documento.

El Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026. (Foto: Andina)

En el marco del Decreto Legislativo 1132, el documento aprueba autorizar al Ministerio del Interior y al Ministerio de Defensa incrementar los montos, a partir del mes de junio del año 2026, con base a la nueva estructura de ingresos aplicables, además del monto de la escala de propinas para cadetes y alumnos de ambas instituciones.

Adicional a esto, ambos ministerios también estarán autorizados a reajustar los montos que reciben los pensionistas, de acuerdo con el marco del Decreto Ley 19846. Sumado a que lo dispuesto será financiado con el presupuesto de los ministerios, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Cabe indicar que este proyecto de ley ha sido aprobado mediante decretos supremos firmados por el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Defensa, Walter Astudillo, y el ministro de Economía y Finanzas, .

