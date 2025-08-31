El premier Eduardo Arana y el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, acudirán este jueves 4 de setiembre al Pleno del Congreso, a fin de sustentar los proyectos de ley de Presupuesto, de Endeudamiento y de Equilibrio Financiero para el Ejercicio Fiscal 2026. Esto, en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Parlamento.

A través de un comunicado publicado el último sábado, se informó que la sesión extraordinaria del Pleno, convocada por el presidente del Congreso, José Jerí, se realizará a partir de las 3:00 p.m.

Cabe precisar que los proyectos de ley impulsados por el Ejecutivo ingresaron a mesa de partes del Congreso el último sábado, a las 11:18 a.m.

El inciso c) del artículo 81 del Reglamento del Congreso señala que luego de presentados los proyectos de Ley de Presupuesto, de Endeudamiento y Ley de Equilibrio Financiero, “el presidente del Congreso convoca a una sesión extraordinaria destinada a la sustentación de las referidas iniciativas por el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía y Finanzas”.

Posteriormente, las referidas propuestas legislativas serán enviadas para su estudio y debate a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, liderada por Alejandro Soto (Alianza para el Progreso).

GOBIERNO PROPONE INCREMENTO DE 2.2% HASTA MÁS DE S/257,OOO MILLONES

El último viernes, el Ejecutivo anunció que el proyecto de ley de presupuesto público vendrá con un monto que asciende a los S/ 257,562 millones, representando un incremento de 2.2% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del 2025. En consecuencia, se trata de S/ 5,760 millones adicionales.

“Durante las últimas semanas, el MEF desarrolló un amplio proceso de diálogo con los gobiernos regionales y ministerios como Energía y Minas, Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, Vivienda, Trabajo, entre otros”, indicaron en un comunicado.

“Estos espacios permitieron recoger de manera directa las prioridades territoriales y sectoriales, de modo que el Proyecto de Presupuesto 2026 responda de manera eficiente a las necesidades de la ciudadanía y garantice mejores servicios y calidad de vida en todo el país”, añadieron.

Cabe precisar que el Perú viene incumpliendo dos años consecutivos su regla de déficit fiscal y, para este 2025, se prevé un tercero, que podría afectar la credibilidad del país. En julio, el déficit fue de 2.6% del PBI, por tercer mes consecutivo.

La meta del Gobierno es que cierre en un 2.2%, luego de cerrar el 2024 en un 3.6%. Estimados independientes lo ubican más en un 2.8%. Ahora, bajo el marco de este presupuesto, se apunta que el déficit en el 2026 sea de 1.8% del PBI.