Pese al recorte, el titular del Midagri, Ángel Manero, indicó que se buscará compensar esta baja de recursos con obras por impuestos. (Imagen: Andina)
Esta semana, el deberá enviar al Congreso el proyecto de Ley de presupuesto 2026. En medio de las tensiones por los riesgos de incumplimiento fiscal, el Gobierno optaría por hacer un recorte de recursos en algunos sectores.

Al ser consultado por Gestión, el titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (), Ángel Manero, reconoció que el próximo proyecto de ley de presupuesto que se presentará al Congreso incluirá ajustes en las asignaciones de varios sectores, como parte de la estrategia para enfrentar el déficit fiscal.

Estamos optimistas porque el proyecto de ley va a solucionar el problema de déficit fiscal, pero por otro lado, solucionar ese problema pasa por ajustar los presupuestos de los ministerios. Se va a reducir el presupuesto de varios ministerios y creo que va a ser un sacrificio que tenemos que hacer por el país”, declaró durante la presentación de la IX Feria Ficafé.

En el caso de su cartera, Manero indicó que se evalúan mecanismos alternativos para no frenar la .

Estamos peleando ahí porque se ha planteado una reducción fuerte y estamos viendo a ver cómo podemos compensar esa reducción, probablemente con obras por impuestos que nos permitan seguir avanzando en la ejecución de inversiones”, explicó.

