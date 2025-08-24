Son 5 los días hábiles para apelar contra el otorgamiento de una buena pro en una licitación del Estado. ANDINA/Difusión
Son 5 los días hábiles para apelar contra el otorgamiento de una buena pro en una licitación del Estado. ANDINA/Difusión
El (MEF) fijó en cinco días hábiles el plazo máximo para presentar una apelación por el o actos previos a esta.

fue formalizada a través de la , publicada en el diario oficial El Peruano.

LEA TAMBIÉN: A una semana de las nuevas cifras para Perú, MEF da “pistas”, ¿qué se espera para la economía?

Esta corrige la anterior norma que establecía un plazo de ocho días hábiles para la apelación.

Según , este plazo de apelación empieza a contarse a partir del día siguiente de la comunicación del , que se realiza por el sistema Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) de la Plataforma Digital para las Contrataciones Públicas (Pladicop).

LEA TAMBIÉN: MEF impone texto para cláusulas anticorrupción en APP: ¿adendas por US$ 4,376 millones en riesgo?

ordena también que tanto como la versión actualizada de las bases estándar de licitación pública abreviada de obras sean publicadas en la para el conocimiento de la ciudadanía y personas vinculadas a estos trámites.

Finalmente, esta lleva la rúbrica de Walter Félix Carrillo Díaz, director general de la Dirección General de Abastecimiento, según lo publicado en El Peruano.

