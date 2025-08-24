Donald Trump endurece las medidas para restringir la inmigración de trabajadores extranjeros. (Foto: EFE/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL)
Agencia EFE
Agencia EFE

El presidente de Estados Unidos, , amenazó este domingo con enviar tropas al estado de Maryland y con retirar los fondos otorgados al estado para la reconstrucción del puente Francis Key Scott, que se derrumbó tras ser impactado por un carguero en 2024.

En una publicación de su red social, Truth Social, el mandatario de criticó al gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, por pedirle al presidente que recorra las calles con ellos.

“El gobernador Wes Moore de Maryland me ha pedido, en un tono bastante desagradable y provocador, que lo acompañe a recorrer las calles de Maryland. Supongo que se refiere a Baltimore, una ciudad descontrolada y plagada de delincuencia. Como presidente, preferiría que limpiara este desastre de delincuencia antes de irme a dar una vuelta (...) Pero si Wes Moore necesita ayuda, enviaré tropas”, escribió Trump.

Mensaje que, en una posdata, el mandatario añade que le dio al gobernador “un montón de dinero para arreglar su puente demolido”, pero se pregunta si ahora tendrá que “reconsiderar esa decisión”.

Los fondos para el puente fueron asignados por el Congreso y promulgados por el expresidente demócrata Joe Biden antes de que Trump asumiera el cargo.

