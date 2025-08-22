Quienes no cumplan con la norma del país del tango se arriesgan a la negación de ingreso o incluso a que las aerolíneas les rechacen el embarque. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Quienes no cumplan con la norma del país del tango se arriesgan a la negación de ingreso o incluso a que las aerolíneas les rechacen el embarque. Foto: EFE/ Juan Ignacio Roncoroni
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Sandra Alvarado Santillana
mailSandra Alvarado Santillana

Desde julio de este año Argentina exige a todo visitante extranjero contar con un seguro de viaje con cobertura médica integral. La medida busca proteger al sistema de salud público y garantizar atención adecuada a turistas en caso de emergencias.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.