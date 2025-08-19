El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, tiene la intención de liberar a más de mil prisioneros ucranianos con el objetivo de llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania.
“Creo que verán que el presidente Putin quiere algo diferente”, dijo Trump al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al resto de líderes europeos presentes en una reunión en la Casa Blanca.
“Va a haber movimientos realmente positivos. Sé que hay más de 1 000 prisioneros (en Rusia) y sé que va a liberarlos, quizá los liberen muy pronto, casi de inmediato, lo cual me parece excelente”, añadió el mandatario estadounidense.
Cabe recordar que a principios de agosto, el jefe del grupo negociador de Rusia en Estambul, Vladímir Medinski, denunció que Ucrania había rechazado precisamente la devolución de mil prisioneros.
Ucrania, por su parte, acusó al gobierno ruso de estar intentando utilizar el asunto para aumentar la presión y pidió más transparencia con las condiciones de los prisioneros.
El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que Rusia y Ucrania han implementado desde el inicio de la guerra en ambas naciones.
En las dos rondas de negociaciones en Estambul, una a mediados de mayo y otra a principios de julio, ambos países acordaron dos rondas de canjes de prisioneros, pero hubo dificultades para poner fecha a un nuevo intercambio.
Elaborado con información de EFE.