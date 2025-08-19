Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
Donald Trump y Vladimir Putin caminan para celebrar una rueda de prensa conjunta tras la cumbre entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania en Anchorage, Alaska, el 15 de agosto de 2025. Foto: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , , aseguró que su , tiene la intención de liberar a más de mil prisioneros ucranianos con el objetivo de llegar a un acuerdo para poner

“Creo que verán que el presidente quiere algo diferente”, dijo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y al resto de líderes europeos presentes en una reunión en la Casa Blanca.

LEA TAMBIÉN: Trump: “En una o dos semanas” se sabrá si hay solución para la guerra en Ucrania

“Va a haber movimientos realmente positivos. Sé que hay más de 1 000 prisioneros () y sé que va a liberarlos, quizá los liberen muy pronto, casi de inmediato, lo cual me parece excelente”, añadió el .

Cabe recordar que a principios de agosto, el jefe del grupo en Estambul, Vladímir Medinski, denunció que Ucrania había rechazado precisamente la devolución de mil prisioneros.

LEA TAMBIÉN: Crimea, la región en conflicto permanente entre Rusia y Ucrania

Ucrania, por su parte, acusó al gobierno ruso de estar intentando utilizar el asunto para aumentar la presión y pidió más transparencia con las condiciones de los prisioneros.

El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que han implementado desde el inicio de la guerra en ambas naciones.

LEA TAMBIÉN: Zelenski insta a Trump a instaurar “la paz por la fuerza” contra Rusia

En las dos en Estambul, una a mediados de mayo y otra a principios de julio, ambos países acordaron dos rondas de canjes de prisioneros, pero hubo dificultades para poner fecha a un nuevo intercambio.

Elaborado con información de EFE.

El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que Rusia y Ucrania han implementado desde el inicio de la guerra en ambas naciones. Foto: EFE/EPA/FISCALÍA REGIONAL DE ZAPORIYIA
El intercambio de prisioneros ha sido una de las pocas vías diplomáticas que Rusia y Ucrania han implementado desde el inicio de la guerra en ambas naciones. Foto: EFE/EPA/FISCALÍA REGIONAL DE ZAPORIYIA

TE PUEDE INTERESAR

España combate sin tregua más de 20 incendios, en el año de mayor devastación por el fuego
Cinco tips para proteger tu dinero ante la volatilidad del dólar
Empleo formal en el Perú creció un 4.7% en junio del 2025, según BCRP: ¿Qué significa?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.