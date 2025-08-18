El excandidato presidencial republicano Donald Trump se reúne con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, en la Torre Trump, el viernes 27 de septiembre de 2024, en Nueva York. (Foto: Julia Demaree Nikhinson - AP)
Agencia AFP
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, instó el lunes al mandatario estadounidense, , a instaurar “la paz por la fuerza” contra .

Utilizando el lenguaje del propio presidente estadounidense y antes de una reunión de alto nivel en la Casa Blanca, sostuvo que “Rusia solo puede ser obligada a alcanzar la paz por la fuerza, y el presidente Trump tiene esa fuerza”.

Tenemos que hacer todo correctamente para que la paz se instaure”, escribió Zelenski en X. “Cuando se habla de paz para un país en Europa, significa paz para toda Europa”, añadió.

Previo a la reunión, Zelenski también declaró que se centraría en discutir la obtención de garantías de seguridad occidentales para su país.

Tendremos tiempo para hablar sobre la arquitectura de las garantías de seguridad. Esto es, realmente, lo más importante”, dijo Zelenski en conversaciones con el enviado especial de Trump a Ucrania, Keith Kellogg.

El mandatario ucraniano se reunió en la embajada ucraniana en Washington con líderes europeos que llegaron para mostrar apoyo, y luego se reunirá conjuntamente con Trump.

Trump, después de una reunión en Alaska el viernes con el presidente ruso, Vladimir Putin, ha estado presionando a Ucrania para que ceda territorio para poner fin a la invasión de Moscú.

LEA TAMBIÉN: “La próxima vez en Moscú”: Trump y Putin tienen un misterioso plan para Ucrania

Trump descartó que Ucrania se una a la OTAN y se alineó así con la posición de Putin, aunque funcionarios estadounidenses y líderes occidentales afirman que están buscando otras formas de garantizar la seguridad de Ucrania.

Putin, en una breve aparición ante los medios con Trump, afirmó: “Naturalmente, también debe garantizarse la seguridad de Ucrania”, lo que generó especulaciones sobre algún arreglo.

Zelenski llegará por separado a la Casa Blanca y será recibido por Trump alrededor de las 17H00 GMT.

