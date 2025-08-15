US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin look on at the end of a joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
US President Donald Trump and Russian President Vladimir Putin look on at the end of a joint press conference after participating in a US-Russia summit on Ukraine at Joint Base Elmendorf-Richardson in Anchorage, Alaska, on August 15, 2025. (Photo by Drew ANGERER / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este viernes su con una breve rueda de prensa conjunta en la que no anunciaron ningún acuerdo sobre la paz en Ucrania.

Trump dijo que la reunión de más de tres horas con Putin y su delegación en la base de Elmendorf-Richardson fue “extremadamente productiva”, pero “no hemos llegado” a la meta.

Muchos puntos se acordaron. Solo hay algunos pocos que se quedaron (sin resolver). Algunos no son significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una buena oportunidad de llegar a resolverlos. No hemos llegado allí, pero tenemos una buena oportunidad de lograrlo”, dijo un críptico Trump en una rueda de prensa sin preguntas.

Según informaron funcionarios de la Casa Blanca, la primera toma de contacto de esta cumbre, comenzó sobre las 11:30 hora local (19.30 GMT).

Trump estuvo acompañado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Oriente Medio y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que junto a Putin asistieron el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin.

