El presidente ruso, Vladimir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, hablarán “principalmente” de cómo solucionar el conflicto armado en Ucrania, en una conversación “cara a cara”, durante la histórica cumbre del viernes en Alaska, detalló el Kremlin.

El presidente Trump podría presionar a Putin para obtener un compromiso de alto el fuego incondicional en Ucrania como primer gesto de buena voluntad hacia la paz, lo que a su vez se traducirá en un gran logro de la cumbre.

Esta cumbre se llevará a cabo sin el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, quien se entrevistó este jueves en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer.

El diario The New York Post, que cita fuentes de la Casa Blanca, aseguró que los asesores de Trump considerarían un éxito conseguir un compromiso de alto el fuego por parte de Putin previo a conversaciones de paz en las que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

La reunión entre Putin y Trump se considera decisiva para intentar poner fin al peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero ningún dirigente europeo fue invitado para participar.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky; el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder ruso, Vladimir Putin. De acuerdo con los participantes en la reunión que Trump mantuvo ayer con líderes europeos y Zelenski, el mandatario sugirió que su principal prioridad en la reunión de Anchorage será obtener un alto el fuego incondicional en Ucrania. (Fotos de Ralf HIRSCHBERGER / Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Vyacheslav PROKOFIEV/POOL / AFP)

La cita comenzará con una reunión “cara a cara” entre Putin y Trump en presencia de intérpretes, y posteriormente continuarán las negociaciones entre las delegaciones alrededor de un almuerzo en presencia de un grupo de expertos, detalló el consejero diplomático de Putin, Yuri Ushakov.

“El orden del día se centrará principalmente en la resolución de la crisis ucraniana”, añadió Ushakov, quien también mencionó los temas de “paz” y “seguridad”, “cuestiones internacionales de importancia” y “cooperación bilateral”.

“Este es un momento que puede definir su legado. Sí Trump se mantiene firme e insiste en un alto el fuego antes de que haya conversaciones (de paz), que en las conversaciones se incluya a los socios europeos y contenga garantías seguridad puede obtener algo que le valga el Nobel de la Paz”, aseguró este jueves el senador demócrata, Richard Blumenthal.

Las conversaciones comenzarán a las 11H30 (19H30 GMT) y los dos gobernantes darán una conferencia de prensa conjunta después del encuentro en la base aérea de Elmendorf, en Anchorage, Alaska.

Su última conferencia de prensa conjunta fue en 2018 cuando se reunieron en Helsinki.

Trump advirtió este miércoles a Putin de que Rusia se enfrenta a “muy serias consecuencias” si no se alcanza un alto el fuego, aunque aseguró que su principal objetivo de la esperada cumbre es escuchar al ruso y ver qué avances se pueden alcanzar en posteriores reuniones. (Foto: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Esperanza europea de una tregua

Zelenski y sus aliados europeos, que temen que se tomen decisiones en detrimento de Kiev durante la cumbre, han intensificado su presión diplomática en los últimos días.

El jueves, Starmer recibió calurosamente al líder ucraniano en la escalinata de Downing Street con un abrazo y un apretón de manos. Ninguno de los dos hizo declaraciones al término de la reunión.

Trump aseguró la víspera haber mantenido una “muy buena llamada” con el presidente ucraniano y los líderes de los países europeos, la UE y la OTAN. Zelenski se había desplazado a Berlín para seguir estas reuniones virtuales, donde fue recibido por el canciller alemán, Friedrich Merz.

“Esperamos que el tema central de la reunión” del viernes sea “un alto el fuego inmediato”, declaró entonces Zelenski. Starmer, por su parte, mencionó una oportunidad “real” de tregua.

Según el presidente finlandés, Alexander Stubb, presente en la reunión, “no habrá discusiones sobre los territorios” durante la cumbre de Anchorage, y añadió que Trump “no buscará llegar a un acuerdo en Alaska”.

Trump dijo que quiere “tantear el terreno” en Alaska con Putin. Según él, hay dos posibles desenlaces.

En caso de que la reunión fuera por buen cauce, ello conduciría, según Trump, “casi de inmediato” a un encuentro a tres bandas entre Zelenski, Putin y el propio presidente estadounidense, con el objetivo de poner fin al conflicto iniciado en febrero de 2022 con la ofensiva rusa.

Pero si su primer encuentro con el líder ruso desde 2019 sale mal, Trump aseguró que no habrá una “segunda reunión”.

Putin elogia los esfuerzos “sinceros”

Molesto por los comentarios de la prensa que presentaban la celebración de la cumbre como una victoria diplomática para Vladimir Putin, el presidente estadounidense también aseguró que Rusia se enfrentaría a “consecuencias muy graves” si no aceptaba poner fin a los combates, sin precisar, sin embargo en qué consistiría esa amenaza.

El presidente ruso, Vladimir Putin, elogió el jueves los esfuerzos “enérgicos y sinceros para poner fin a las hostilidades, salir de la crisis y llegar a acuerdos que satisfagan a todas las partes implicadas”, declaró Putin durante una reunión sobre la preparación de la cumbre, según informó el Kremlin.

Este jueves, Putin dijo que agradece los esfuerzos “enérgicos” y “sinceros” de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania y consideró que en la cumbre de Alaska se podría discutir un acuerdo de “control de armas estratégicas” nucleares.

Para las reducidas tropas de Kiev aumenta la presión, que, en los últimos días, se enfrentan a un rápido avance del ejército ruso en el frente de la región oriental de Donetsk, donde el ejército del Kremlin reivindicó la captura de dos nuevos pueblos el jueves.

Decenas de drones disparados por Ucrania durante la noche del miércoles provocaron un incendio en una refinería, hiriendo a tres personas cerca de la ciudad de Volgogrado, en el sur de Rusia, según funcionarios locales.

Las posturas oficiales de las dos partes en conflicto son irreconciliables.

Rusia exige que Ucrania ceda cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Luhansk, Zaporiyia y Jersón), además de Crimea, anexada en 2014, y que renuncie al suministro de armas occidentales y a pertenecer a la OTAN.

Para Kiev, estas exigencias son inaceptables.

Durante tres rondas de conversaciones celebradas esta primavera y verano, la última celebrada en Estambul en julio, rusos y ucranianos solo lograron acordar el intercambio de prisioneros de guerra.

En este contexto, Kiev y Moscú anunciaron el jueves el intercambio de 84 prisioneros de cada bando.