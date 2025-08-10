Soldados ucranianos manejan un dron en Lugansk en una imagen de archivo. EFE/ Markiian Lyseiko
Soldados ucranianos manejan un dron en Lugansk en una imagen de archivo. EFE/ Markiian Lyseiko
Drones ucranianos atacaron este una refinería situada en la de Komi, al norte del país, a unos dos mil kilómetros de la , informaron fuentes locales.

Según algunos canales de Telegram, la refinería se encuentra en la ciudad de Ujtá, a más de 1,500 , lo cual ha obligado a la policía a evacuar un centro comercial.

Las , que ha sido atacada por primera vez desde el comienzo de la , negaron que se hayan producido daños personales.

Por su parte, el , mencionó que Ucrania atacó territorio ruso con 162 drones de ala fija. Añadieron que en menos de 24 horas se abatieron más de 200 drones ucranianos, varios de los cuales se dirigían a Moscú.

Estos ataques masivos se producen antes de que los presidentes de Rusia, , y de Estados Unidos, Donald Trump, se reúnan.

Este encuentro tiene programado realizarse el 15 de agosto en Alaska, Estados Unidos, para buscar un arreglo al .

aceptó reunirse con Trump un día antes de que venciera el ultimátum de diez días que el mandatario estadounidense le impuso para que detuviera los combates, a lo que se ha negado hasta ahora.

Elaborado con información de EFE.

