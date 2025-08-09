El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, afirmó este sábado que su país no entregará “ni un centímetro” de su territorio, en respuesta al anuncio de una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladimir Putin, prevista para el 15 de agosto en Alaska con el objetivo de buscar una salida a la guerra.

Zelensky recalcó que “no pueden tomarse decisiones en nuestra contra ni sin Ucrania. Sería una decisión contra la paz. No conseguirán nada”. En un mensaje publicado en redes sociales, calificó cualquier acuerdo que se adopte sin la participación de Kiev como una medida “nacida muerta” y contraria a una solución real.

El presidente ucraniano reaccionó a las versiones difundidas por algunos medios sobre una propuesta de Trump a Putin que incluiría congelar el conflicto a cambio de levantar sanciones a Moscú. El líder estadounidense adelantó, según la Agencia AFP, que podría haber un intercambio de territorios para beneficio de ambos países”, sin brindar mayores detalles.

Durante la jornada, Zelensky sostuvo conversaciones con el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, a quienes instó a tomar “pasos claros” hacia una paz sostenible. Además, asesores de seguridad de Estados Unidos, la Unión Europea y Reino Unido se reúnen este fin de semana en Londres para coordinar posturas previas a la cumbre Trump-Putin.

La guerra, iniciada en febrero de 2022 con la invasión rusa a Ucrania, ha causado decenas de miles de muertos, millones de desplazados y una devastación económica y social en el país.

Pese a múltiples rondas de negociaciones este año, no se han alcanzado avances significativos, según EFE, Putin mantiene su rechazo a un alto el fuego sin condiciones, mientras que Zelensky insiste en que cualquier acuerdo debe implicar una “paz digna” y una reunión directa con Moscú, algo que el Kremlin descarta por el momento.