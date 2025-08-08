Fecha clave. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá el próximo viernes 15 de agosto con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en Alaska.

De acuerdo con reportes internacionales, la reunión servirá para discutir el posible final del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como un intercambio territorial foco de polémica.

Donald Trump (der.), en una reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante la cumbre del G20 en Osaka el 28 de junio de 2019. Próximo encuentro se dará en Alaska, el 15 de agosto del 2025. Foto: agencias

A través de Truth Social, el líder republicano adelantó que “próximamente se ofrecerán más detalles”.

“Habrá algún intercambio de territorios para el beneficio de ambos”, dejó entrever Trump a los medios de comunicación poco antes de una cumbre con líderes de Armenia y Azerbaiyán.

Trump no dio más detalles, solo aclaró que se trata de “territorios donde los combates llevan más de tres años y medio” y “van a recuperar parte de él”.

Con información de EFE. En desarrollo