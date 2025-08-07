El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó a su administración trabajar, de manera inmediata, en un nuevo censo que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados.

Es su cuenta en la red Truth Social, el mandatario anunció esta decisión, la cual tomó en medio de una polémica nacional por la redistribución de mapas electorales.

“He ordenado a nuestro Departamento de Comercio que comience de inmediato a trabajar en un nuevo censo de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, escribió Trump.

Cabe recordar que el último censo de población en Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo estaba previsto para el 2030.

Según la Constitución del país, la cual establece la frecuencia y procedimientos, este evento se realizan cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso.

El Congreso estadounidense tiene la facultad de ordenar censos adicionales o intermedios a través de leyes ordinarias, aunque solo se utilizan con fines estadísticos y sus hallazgos no deben ser usados para la redistribución de distritos.

Las acciones de Trump coinciden con una aguda controversia a nivel nacional por el intento de legisladores republicanos en Texas de redibujar el mapa electoral del estado.

Esta propuesta, impulsada por el presidente, añadiría cinco escaños para su partido en la Cámara Baja estadounidense de cara a las elecciones de medio mandato en 2026.

