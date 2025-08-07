Donald Trump ordena realizar un nuevo censo que excluya a indocumentados. (Foto: Chip Somodevilla/Getty Images)
El presidente de , , ordenó a su administración trabajar, de manera inmediata, en un nuevo que utilice datos obtenidos tras las elecciones presidenciales de 2024 y que excluya a los inmigrantes indocumentados.

en la red Truth Social, anunció esta decisión, la cual tomó en medio de una polémica nacional por la redistribución de .

“He ordenado a nuestro que comience de inmediato a trabajar en un de alta precisión, basado en datos y cifras actuales y, fundamentalmente, utilizando los resultados y la información obtenidos en las Elecciones Presidenciales de 2024”, escribió

Cabe recordar que de población en Estados Unidos se realizó en 2020 y el próximo estaba previsto para el 2030.

Según la Constitución del país, la cual establece la frecuencia y procedimientos, se realizan cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales y la representación en el Congreso.

El Congreso estadounidense tiene la facultad de ordenar o intermedios a través de leyes ordinarias, aunque solo se utilizan con fines estadísticos y sus hallazgos no deben ser usados para la redistribución de distritos.

coinciden con una aguda controversia a nivel nacional por el intento de legisladores republicanos en Texas de redibujar el mapa electoral del estado.

Esta propuesta, , añadiría cinco escaños para su partido en la Cámara Baja estadounidense de cara a las elecciones de medio mandato en 2026.

Elaborado con información de EFE.

Según la Constitución del país, el censo se realiza cada 10 años y sus resultados son los únicos válidos para la asignación de los distritos electorales. (Foto de Alex WROBLEWSKI / AFP)
