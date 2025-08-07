El 37% de usuarios enfrenta problemas con su smartphone, evidenciando la necesidad de mejorar su rendimiento. Foto: Andina
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

En datos de , 42.7 millones de líneas móviles se registraron al cierre del 2024, lo que implicó un incremento de 3.28% frente al año previo. Estos números demuestran el vínculo de estos dispositivos en el día a día de los peruanos.

Su uso constante puede causar lentitud u otras afectaciones en su rendimiento habitual. Según un estudio de la UPN y especialistas internacionales, el 37% de los usuarios tiene algún problema con su .

A continuación, una serie de tips para mejorar el rendimiento de los móviles ante complicaciones:

  • Actualización del sistema y las apps. Con ello se corrigen errores, refuerza la seguridad y mejora la performance. Es vital revisar periódicamente si hay unas versiones para el sistema operativo.
  • Borrar la memoria caché. Purgar los archivos temporales libera espacio y acelera el funcionamiento del dispositivo sin que se dañen tus datos personales.
Consejos prácticos incluyen actualizar apps, borrar memoria caché y desinstalar aplicaciones innecesarias para optimizar dispositivos. Foto: Pexel
  • Versiones lite. Estas apps ocupan menos espacio y consumen menos recursos, lo que permite utilizar eficientemente los celulares con capacidad más acotada de memoria.
  • Desinstala aplicativos innecesarios. A fin de reducir la carga sobre tu sistema operativo y, por ende, traerá un mejor desempeño.
  • Desactiva las animaciones. Minimizarlas o eliminar estas funciones acelera la velocidad de respuesta, particularmente en equipos de gama baja o más antiguos.

