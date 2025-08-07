En datos de Osiptel, 42.7 millones de líneas móviles se registraron al cierre del 2024, lo que implicó un incremento de 3.28% frente al año previo. Estos números demuestran el vínculo de estos dispositivos en el día a día de los peruanos.

Su uso constante puede causar lentitud u otras afectaciones en su rendimiento habitual. Según un estudio de la UPN y especialistas internacionales, el 37% de los usuarios tiene algún problema con su smartphone.

A continuación, una serie de tips para mejorar el rendimiento de los móviles ante complicaciones:

Actualización del sistema y las apps. Con ello se corrigen errores, refuerza la seguridad y mejora la performance. Es vital revisar periódicamente si hay unas versiones para el sistema operativo.

Con ello se corrigen errores, refuerza la seguridad y mejora la performance. Es vital revisar periódicamente si hay unas versiones para el sistema operativo. Borrar la memoria caché. Purgar los archivos temporales libera espacio y acelera el funcionamiento del dispositivo sin que se dañen tus datos personales.

Consejos prácticos incluyen actualizar apps, borrar memoria caché y desinstalar aplicaciones innecesarias para optimizar dispositivos. Foto: Pexel

Versiones lite. Estas apps ocupan menos espacio y consumen menos recursos, lo que permite utilizar eficientemente los celulares con capacidad más acotada de memoria.