La firma estadounidense Meta estrenó este miércoles planes de suscripción mensual para sus aplicaciones móviles WhatsApp, Instagram y Facebook.

Según EFE, estas redes sociales tendrán “funciones potenciadas” a partir de un pago adicional que se renovará periódicamente.

Naomi Gleit, jefa de Producto de Meta, señaló en un video de Instagram que los planes de suscripción —denominados Plus— están disponibles a nivel mundial.

Además, se desarrollan planes para creadores, negocios y usuarios de Meta AI. “Estos planes de suscripción ofrecen maneras más ricas de expresar y conectar en nuestras ‘apps’, y se van a añadir más funciones divertidas“, dijo.

Según el medio especializado TechCrunch, los planes mensuales de suscripción para Instagram Plus y Facebook Plus costarán US$ 3.99. En tanto, el de WhatsApp Plus valdrá US$ 2.99 al mes.

Meta impulsa su negocio de IA y redes sociales con nuevas suscripciones para usuarios, creadores y empresas. Foto: difusión / BBC

Más planes de suscripción de Meta

Según Gleit, Meta afina más planes de suscripción para los usuarios de herramientas de inteligencia artificial como Meta AI y otros como las gafas de Meta.

Con estos paquetes de paga se dará “a la gente que usa Meta AI más con lo que trabajar, más capacidad, solicitudes más grandes y complejas, y más espacio para crear para las empresas y creadores” en favor de su contenido en redes y automatización de tareas.

TechCrunch adelantó que Meta One —el plan para los productos de IA— valdrá US$ 7.99 al mes en el servicio Plus y US$ 19.99 en Premium.

Cabe añadir que la app Meta AI seguirá gratis con sus funciones más básicas. El medio añadió que los planes de IA se probarán el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia, mientras que los planes para creadores y empresas empezarán esta semana en Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladesh.

Con información de EFE.