La ACLU y otras organizaciones advierten que la iniciativa incrementaría el riesgo de fraude, acoso e identificación sin consentimiento en la vida cotidiana. Foto: difusión
La ACLU y otras organizaciones advierten que la iniciativa incrementaría el riesgo de fraude, acoso e identificación sin consentimiento en la vida cotidiana. Foto: difusión
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Redacción Gestión
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Un bloque de 75 organizaciones, al mando de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), exigió a Meta detener su plan para que

A su criterio, esta herramienta representa una “amenaza inaceptable” para la privacidad y la libertad.

A través de una carta, la coalición civil detalló que esta tecnología de IA en las gafas de Meta puede afectar a poblaciones vulnerables, entre ellas a las personas afrodescendientes, mujeres, niños, inmigrantes, minorías religiosas y miembros de la comunidad LGTBI.

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Incluso advierten que

Por ello, exhortaron a Meta a pausar y rechazar sus planes de equipar las gafas Ray-Ban y Oakley con tecnología de reconocimiento facial.

Especialistas señalan que la tecnología facilitaría la identificación de personas en espacios públicos y su posible uso por estafadores o actores maliciosos. Foto: Shutterstock
Especialistas señalan que la tecnología facilitaría la identificación de personas en espacios públicos y su posible uso por estafadores o actores maliciosos. Foto: Shutterstock

Sostienen que permitirían a cualquier persona que las utilice para identificar por su nombre a cualquier desconocido que se encuentre en su proximidad, incluso en protestas, clínicas médicas y establecimientos comerciales.

Dicha información , los hábitos, la salud y las relaciones de la persona identificada.

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“Integrar esta tecnología en unas gafas de consumo aumentaría drásticamente el riesgo de perjuicio para los individuos, las familias y nuestra propia democracia”, dijo Cody Venzke, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

Mientras que desde los programas de tecnología y justicia de la ACLU señalan que los acosadores y estafadores harían “su agosto” con esta tecnología.

Con información de EFE.

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