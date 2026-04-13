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Agencia EFE
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La tecnológica ‘fichó’ hoy al filósofo inglés Henry Shevlin, profesor en la Universidad de Cambridge, para su división de (IA) , según anunció el propio Shevlin en su cuenta de X.

En realidad, Google ha creado para Shevlin un puesto ‘ad hoc’ de Filósofo especializado en IA, con el encargo de profundizar en “conciencia en las máquinas, relación humanos-IA y preparación de la IA generativa”, explicó.

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DeepMind es el ‘paraguas’ donde se alojan todos los proyectos de relacionados con la IA, desde el más popular hasta Gemma, Lyria, Veo o Nano Banana, cada uno especializado en distintos desarrollos (textos, audio, imágenes, etc).

Shevlin comenzará en mayo su nueva función sin desvincularse de Cambridge, una de las universidades más prestigiosas del Reino Unido y Europa y donde es director asociado del Centro Leverhulme para el futuro de la inteligencia.

El director de Google DeepMind, Demis Hassabis (izq.), y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, inauguran la conferencia anual de desarrolladores I/O del gigante tecnológico en Mountain View, California, el 14 de mayo de 2024. (Foto de Glenn CHAPMAN / AFP)
El director de Google DeepMind, Demis Hassabis (izq.), y el director ejecutivo de Google, Sundar Pichai, inauguran la conferencia anual de desarrolladores I/O del gigante tecnológico en Mountain View, California, el 14 de mayo de 2024. (Foto de Glenn CHAPMAN / AFP)

El inglés se presenta como un filósofo de la ciencia cognitiva especializado en ética y desde siempre interesado en la inteligencia no humana, sea artificial o animal. Señala que sus temas “recurrentes” son “la consciencia, la creatividad, la inteligencia, la percepción, la memoria de corto alcanza y la medición psicológica del dolor y el sufrimiento”.

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El ‘fichaje’ de Shevlin se produce en medio de una carrera por captar talento entre las empresas tecnológicas y cuando no están todavía muy claros los límites éticos de la inteligencia artificial, a falta de una regulación nacional o internacional que estipule las fronteras de la IA y sus aplicaciones en la vida diaria.

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