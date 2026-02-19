Google construirá un puerto de intercambio digital en la República Dominicana que incluirá un edificio de más de 7,000 metros cuadrados y conexión directa con Estados Unidos, según anunció la compañía en un acto junto al presidente Luis Abinader. El proyecto será el octavo de este tipo impulsado por la tecnológica a nivel global.

La iniciativa contempla la instalación de dos cables submarinos de telecomunicaciones que enlazarán el país caribeño con el territorio continental estadounidense, además de habilitar rutas abiertas para que otros operadores puedan utilizar la infraestructura.

Actualmente, la República Dominicana cuenta con seis cables submarinos, pero cinco tienen más de 15 años de antigüedad y solo uno conecta directamente con Estados Unidos, lo que, según Google, expone al país a riesgos por el envejecimiento de la red.

La empresa indicó que esta inversión permitirá renovar la conectividad, aumentar significativamente la capacidad de transmisión de datos y potenciar el crecimiento económico. Según la compañía, las nuevas conexiones multiplicarán por diez los pares de fibras ópticas directas hacia Estados Unidos.

Además, la infraestructura estará conectada a centros de datos de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia, en un contexto en el que el tráfico de internet en el país ha crecido 500% en los últimos cinco años.

El gobierno dominicano declaró el proyecto de alta prioridad nacional y destacó que permitirá posicionar al país como un nodo estratégico en el intercambio digital y el desarrollo de inteligencia artificial en la región.

Elaborado con información de EFE