No será necesario escribir la letra, según Google. La IA creará el contenido musical según la descripción que dé el usuario. Foto: Google
No será necesario escribir la letra, según Google. La IA creará el contenido musical según la descripción que dé el usuario. Foto: Google
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnologia
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

, la herramienta Lyria 3, un sistema de inteligencia artificial que permitirá la generación de música personalizada.

Según el gigante tecnológico, Lyria 3 se estrenó este miércoles 18 de febrero en la versión beta de la app Gemini. ¿Cómo crear música con IA? Los usuarios deberán escribir una idea como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja” y Gemini se encargará de generar una pista “pegadiza y de alta calidad”.

También se podrán adjuntar fotos. Google detalla que “para ir más allá de la creatividad, incluso Gemini puede inspirarse en algo que subas”.

LEA TAMBIÉN: La IA en las elecciones 2026: Los pro, contra y riesgos que calientan la contienda
Usuarios podrán crear pistas de hasta 30 segundos. Foto: Gabby Jones/Bloomberg
Usuarios podrán crear pistas de hasta 30 segundos. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Lyria 3 tiene las siguientes actualizaciones:

  • No será necesario que proporciones tus letras. La IA la generará automáticamente en función al prompt que uno mande.
  • Más control creativo en el estilo, voces y tempo.
  • Pistas más realistas y musicalmente complejas.

Por ejemplo, como: “Me siento nostálgico. Crea una pista para mi madre sobre los buenos momentos que pasamos cuando éramos niños y los recuerdos de sus plátanos cocinados en casa. Haz que sea una pista afrobeat divertida con un auténtico estilo africano”.

Gemini creará pistas de hasta 30 segundos con portadas personalizadas, similares a las de producciones discográficas. Su uso es gratuito y se encuentra en la beta de esta IA de Google.

LEA TAMBIÉN: Educación en tiempos de IA: Cuando las buenas notas no garantizan empleabilidad

Finalmente, Google reitera que la generación musical con Lyria 3 está diseñada únicamente para la expresión original y no para imitar a artistas existentes.

“Si tu instrucción nombra a un artista específico, Gemini lo tomará como una inspiración creativa general y creará una pista que comparta un estilo o un estado de ánimo similar”, puntualizan.

TE PUEDE INTERESAR

Google DeepMind prevé que la IA alcanzará la capacidad humana en un máximo de 8 años
Volatilidad por la IA castiga a Microsoft, Amazon y Meta, ¿cuánto perdieron en valor?
Multan a abogado con US$ 6,000 por usar IA en un recurso: el “pseudo-derecho”
Advierten colapso en acciones de software por “amenaza existencial” de IA

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.