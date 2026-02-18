Google lanzó, a través de Gemini, la herramienta Lyria 3, un sistema de inteligencia artificial que permitirá la generación de música personalizada.

Según el gigante tecnológico, Lyria 3 se estrenó este miércoles 18 de febrero en la versión beta de la app Gemini. ¿Cómo crear música con IA? Los usuarios deberán escribir una idea como “una canción cómica de R&B sobre un calcetín que encuentra su pareja” y Gemini se encargará de generar una pista “pegadiza y de alta calidad”.

También se podrán adjuntar fotos. Google detalla que “para ir más allá de la creatividad, incluso Gemini puede inspirarse en algo que subas”.

Usuarios podrán crear pistas de hasta 30 segundos. Foto: Gabby Jones/Bloomberg

Lyria 3 tiene las siguientes actualizaciones:

No será necesario que proporciones tus letras. La IA la generará automáticamente en función al prompt que uno mande.

Más control creativo en el estilo, voces y tempo.

Pistas más realistas y musicalmente complejas.

Por ejemplo, Google recomienda usar prompts como: “Me siento nostálgico. Crea una pista para mi madre sobre los buenos momentos que pasamos cuando éramos niños y los recuerdos de sus plátanos cocinados en casa. Haz que sea una pista afrobeat divertida con un auténtico estilo africano”.

Gemini creará pistas de hasta 30 segundos con portadas personalizadas, similares a las de producciones discográficas. Su uso es gratuito y se encuentra en la beta de esta IA de Google. Los usuarios de Google AI Plus, Pro y Ultra tendrán límites más altos para usar esta herramienta de IA.

Finalmente, Google reitera que la generación musical con Lyria 3 está diseñada únicamente para la expresión original y no para imitar a artistas existentes.

“Si tu instrucción nombra a un artista específico, Gemini lo tomará como una inspiración creativa general y creará una pista que comparta un estilo o un estado de ánimo similar”, puntualizan.