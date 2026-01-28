Google anunció la tercera edición del estudio “Our life with AI” (Nuestra vida con la IA en español) elaborado por Ipsos a partir de datos recolectados en 2025, que confirma que la inteligencia artificial (IA) ya ha cruzado el umbral de la adopción masiva.

Entre los usos que le dieron a la IA en los último 12 meses están: Compañía o apoyo, incluyendo apoyo en salud mental; soporte para enfrentar un evento importante de la vida o tomar una decisión; y cómo consulta de cómo iniciar un negocio, ganar más dinero o cambiar de carrera.

Más de la mitad (52%) de los usuarios ya ha utilizado la IA para ayudar en su vida cotidiana, y una proporción nada despreciable de 4 de cada 10 la ha usado para explorar un nuevo emprendimiento o cambio de carrera (42%) o para ayudar a manejar un evento importante de la vida o una decisión trascendental (40%). A continuación los detalles:

¿Para qué usamos la IA? - Imagen generada con NotebookLM

En 2024, la mayoría de las personas recurrió a la IA para entretenimiento o exploración; mientras que en 2025, los usuarios la empezaron a usar como una herramienta práctica.

La IA apoyó el aprendizaje y la comprensión profunda (74% de los usuarios de IA en total),

el ahorro de tiempo (65%)

e incluso encontrar las palabras adecuadas para atravesar una situación difícil (64%).

Avance en Latinoamérica

Así, en 2025, el 62% de las personas a nivel global afirma que ya utiliza chatbots en su vida cotidiana (frente al 38% en 2023).

“Los datos de este informe confirman que estamos en la era del hiperprogreso, donde la IA ha dejado de ser una tecnología experimental para transformarse en un motor de aprendizaje, creatividad y eficiencia. Ver que en México y Argentina el uso práctico supera el promedio global, nos indica que la región decidió abrazar estas herramientas no solo por curiosidad o moda, sino por su capacidad real de ayudar a resolver problemas o tareas cotidianas”, destacó Adriana Noreña, vicepresidenta de Google para Hispanoamérica.

A diferencia de años anteriores, en los que el uso de la IA estaba ligado a la exploración recreativa, los datos de 2025 revelaron un giro sustancial hacia la utilidad práctica. El aprendizaje se ha posicionado como el uso principal: el 74% de los usuarios globales recurre a esta tecnología para profundizar en nuevos conocimientos, una tendencia que en México alcanza el 77% y en Argentina el 75%.

Esta transición es liderada por los llamados “superusuarios” —estudiantes, docentes, padres y madres—, quienes registran altas tasas de adopción de hasta el 85%.

En cuanto al impacto en el mundo laboral y el bienestar social, el 66% de la población mundial cree hoy que los trabajadores se verán beneficiados por la IA, una percepción que se refleja en la región con una fuerte demanda por mayor capacitación: el 71% de los mexicanos y el 68% de los argentinos declaran estar abiertos a integrar más esta tecnología en sus vidas, siempre que cuenten con las herramientas para usarla con mayor seguridad y confianza.