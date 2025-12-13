Cinco de cada 10 internautas peruanos sigue activamente a algún video blogger, influencer o celebridad, según el estudio de Kantar IBOPE Media. ¿Cuáles son su contenidos favoritos y cuál es la red social preferida?

Esta cifra (55%) refleja una creciente adopción y confianza en estas figuras, con un engagement especialmente alto entre las nuevas generaciones, donde alcanza el 64% en la Generación Z.

El estudio también detalla los tipos de contenido preferidos por los peruanos. Entre quienes siguen a influencers, el entretenimiento lidera con un 66%, seguido de la música (56%) y del contenido educativo (51%).

Otros formatos relevantes incluyen gastronomía (50%), TV y cine (49%), moda y estilo (48%) y tecnología (48%).

En cuanto a las motivaciones para seguir a un influencer, el 53% de los encuestados señala que lo hace porque los considera divertidos. La utilidad y la credibilidad también juegan un papel determinante: el 49% los sigue por sus consejos y recomendaciones, mientras que el 38% los considera especialistas en determinados temas.

¿Pueden los creadores de contenido impulsar las compras? Solo el 8% de los usuarios de internet considera a los influencers digitales como una fuente clave de información para la adquisición de autos.

Su influencia también es relevante en categorías como ropa, teléfonos celulares y smartphones, y aplicaciones para celulares y tablets.

Facebook aún como líder. (Foto: AFP)

Facebook aún es el líder

Ana Laura Barro, CEO de Kantar IBOPE Media, dijo a Gestión que la app líder es Facebook, con 81.1% de usuarios que siguen por esa red a influencers. “A pesar del auge de TikTok, las historias y Reels en Instagram, Facebook sigue siendo la red social más utilizada para seguir influencers en Perú”.

“Esto indica que, a pesar de la percepción de que TikTok domina en tendencias, Facebook sigue siendo el espacio más masivo para seguir creadores. La segunda es TikTok (77.6%), seguida por Instagram (70%). Esto confirma que el ecosistema de video corto y visual sigue siendo clave para engagement, pero Facebook mantiene la ventaja por alcance”, señaló.

Alcance masivo y hábito consolidado: Facebook sigue siendo la plataforma con mayor penetración en todas las edades y NSE, lo que lo convierte en el canal más estable para consumo de contenido.