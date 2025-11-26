TikTok anunció que regulará el contenido generado por inteligencia artificial en su feed ‘Para ti’, y también reforzará sus sistemas de etiquetado para identificar con mayor precisión el material producido con IA.

Este control se da en un contexto donde OpenAI y Meta se enfocan en desarrollar plataformas centradas en contenido generado por IA; por lo que TikTok pondrá una especie de freno en el feed de los usuarios.

Según la red social creada en China, para activar el control se debe ingresar a Configuración, Preferencias de Contenido, Gestionar temas y modificar la frecuencia del Contenido Generado por IA (AIGC) en el ‘Para ti’.

Dicha actualización para esta tarea se implementará gradualmente en las próximas semanas.

Mientras otras plataformas apuestan por expandir la creación con IA, TikTok prioriza transparencia y seguridad digital. Foto: Getty images

En esa línea, TikTok apuesta también por mecanismos más robustos de clasificación y detección de contenido generado con inteligencia artificial: de momento, se prueba un sistema de “marca de agua invisible”, que si bien será imperceptible para usuarios, serán detectados por la app para evitar que las identificaciones se pierdan en la edición o reposteo del material.

Estas marcas de agua se usarán para contenido con herramientas como AI Editor Pro como al Content Credentials C2PA.