Los modelos de iPhone 17 presentados en septiembre han sido un éxito tanto a nivel nacional en EE.UU. como en el otro mercado clave de Apple, China. Han atraído a más personas a actualizarse, lo que ha significado un crecimiento interanual de las ventas de dos dígitos en ambos mercados, según los investigadores.

La compañía estadounidense también se beneficia de la disminución de las tensiones comerciales entre EE.UU. y China y de la depreciación del dólar, lo que ha impulsado las compras en los mercados emergentes, añadieron.

LEA TAMBIÉN: Apple alcanza máximo histórico por el impulso del iPhone 17

El crecimiento impulsará a Apple por encima de su rival de larga data Samsung Electronics Co. este año, según cifras de Counterpoint. Se prevé que los envíos del iPhone crezcan un 10% en 2025, en comparación con el 4.6% de Samsung.

Se anticipa que el mercado global de teléfonos inteligentes crezca un 3.3% en 2025, y que Apple alcance una cuota de mercado del 19.4%. Será la primera vez desde 2011 que la compañía alcance el primer puesto.

“Más allá de la excelente recepción del mercado ante la serie del iPhone 17, el factor clave detrás de las perspectivas de envíos de modelos actualizados reside en que el ciclo de reemplazo está llegando a su punto de inflexión”, afirmó Yang Wang, analista de Counterpoint.

“Los consumidores que compraron smartphones durante el auge de la pandemia de covid-19 están ahora entrando en la fase de actualización. Además, se vendieron 358 millones de iPhones de segunda mano entre 2023 y el segundo trimestre de 2025. Es probable que estos usuarios también hagan el upgrade a un nuevo iPhone en los próximos años”.

De cara al futuro, Wang prevé que Apple ampliará su liderazgo. El lanzamiento en 2026 de un iPhone plegable y un iPhone 17e económico impulsarán las ventas. Y se espera que Apple siga estos modelos con una importante renovación del diseño del iPhone en 2027, como ya informó Bloomberg News.

Con esos vientos de cola, Counterpoint espera que Apple siga siendo el vendedor de teléfonos número uno hasta 2029.

Apple dijo el mes pasado que las ventas están creciendo más rápido de lo previsto, y que el trimestre de festividades se acercaría a un récord de US$ 140,000 millones en ingresos.