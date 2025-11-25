Los teléfonos inteligentes de la serie iPhone 17 Pro de Apple Inc. se exhiben en una de las tiendas de la compañía en Mumbai.
Los teléfonos inteligentes de la serie iPhone 17 Pro de Apple Inc. se exhiben en una de las tiendas de la compañía en Mumbai.
Únete a nuestro canal
Newsletter tecnología
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Apple Inc. retomará su corona como el mayor fabricante de teléfonos inteligentes del mundo por primera vez en más de una década, impulsado por el exitoso debut de una nueva serie de iPhone y una avalancha de consumidores que hacen el upgrade de sus dispositivos, según Counterpoint Research.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.