UNMSM. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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A partir del próximo año, los estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) podrán acceder a doble titulación internacional gracias a un convenio que gestiona con la Universidad de Salamanca, de España, informó la rectora Jeri Ramón Ruffner.

lo. Entonces puede trabajar en España como puede trabajar acá en Perú y nadie le puede impedir”, explicó Ramón a la agencia .

La rectora detalló que las negociaciones están en su etapa final y se espera finiquitar los detalles técnicos en el mes de junio para establecer las equivalencias en las mallas curriculares.

Ramón señaló que la internacionalización de los estudiantes constituye una prioridad para la universidad, en un contexto donde las exigencias del mercado laboral demandan profesionales con competencias globales, dominio de idiomas y conocimientos tecnológicos actualizados.

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UNMSM. (Fuente: Andina)
UNMSM. (Fuente: Andina)

Innovación científica

Respecto a los cambios curriculares que requiere la educación superior, Ramón señaló que la universidad viene fortaleciendo la formación en inteligencia artificial, innovación e investigación científica, pese a las limitaciones presupuestales.

“Estamos ahorita con todo lo que es inteligencia artificial. Es cierto que nos falta presupuesto para adquirir equipos y programas pero, en medio de toda esa crisis, San Marcos trata de salir adelante buscando otras alternativas”, manifestó.

Añadió que los planes de estudio deben actualizarse permanentemente para responder a los desafíos que plantean el avance tecnológico, el cambio climático y las nuevas demandas productivas del país.

De esta manera, mencionó la necesidad de impulsar carreras como Ingeniería del Agua y Tecnologías de tratamientos ante los problemas de escasez hídrica que podrían afectar al Perú en los próximos años.

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Alta empleabilidad

La rectora destacó además que los egresados mantienen altos niveles de inserción laboral, especialmente en carreras vinculadas a ingeniería, administración, economía y contabilidad.

“La gran mayoría de sanmarquinos se colocan rápidamente en el mercado laboral. Hay carreras donde al tercer año ya no encuentras estudiantes libres porque están realizando prácticas preprofesionales y trabajando”, señaló.

Según explicó, la formación académica y el compromiso de los estudiantes constituyen factores altamente valorados por las empresas.

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