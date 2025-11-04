Ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de Apple Inc. en Hanam, Corea del Sur.
Ordenadores portátiles MacBook Pro y Air de Apple Inc. en Hanam, Corea del Sur.
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Agencia Bloomberg
Agencia Bloomberg

Apple Inc. se prepara para ingresar por primera vez al mercado de las laptops de bajo costo, con el desarrollo de una Mac económica destinada a atraer a los usuarios de Chromebooks y computadoras con Windows de nivel básico.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.