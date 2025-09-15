Nueva tienda Apple Premium en Lima y formatos pequeños en regiones: el plan de iShop

Apple equipa sus AirPods con traducción en vivo en inglés, español, portugués, francés y alemán gracias a su nuevo sistema operativo, el iOS 26, que se lanza este lunes a los dispositivos compatibles.

A partir de hoy, los AirPods Pro 2 y AirPods 4 con cancelación de ruido, emparejados con iPhone compatibles con Apple Intelligence -la inteligencia artificial de Apple- podrán usar la aplicación ‘Traducir’ del iPhone para conseguir traducciones en vivo entre el inglés, español, portugués, francés y alemán.

También podrán disfrutar de esta pionera función los usuarios de los nuevos AirPods Pro 3, que salen a la venta este viernes, 19 de septiembre.

Según pudo comprobar EFE, la traducción cuenta con un retraso, lo que es normal en este tipo de tecnología, y comete algunos errores.

Solo se puede elegir una voz predeterminada -la misma que Siri- para la traducción, incluso si se busca traducir lo que dice más de una persona, lo que puede resultar confuso. Otros traductores en tiempo real, como Google Pixel, pueden usar una voz similar al interlocutor.

Desde una perspectiva tecnológica, los AirPods escuchan lo que la otra persona te dice, ese audio se envía al iPhone, donde modelos de IA traducen cada frase en el dispositivo y envían el audio de vuelta a los AirPods.

Además, en ningún momento la conversación se guarda en el dispositivo.

Apple Airpods 4 se exhiben tras su lanzamiento el 20 de septiembre de 2024 en la Apple Store de The Grove, Los Ángeles, California. (Foto de Frederic J. BROWN / AFP)

No hace falta tener una conexión a internet para usar esta herramienta, siempre y cuando el usuario haya descargado previamente los idiomas que quiere usar.

Lo ideal es que ambas partes de la conversación cuenten con AirPods, pero no es necesario, ya que la nueva aplicación muestra en la pantalla del iPhone la transcripción a tiempo real en los dos idiomas.

A finales de este año estarán disponibles otros idiomas como el mandarín, japonés, coreano e italiano.

Nuevos AirPods Pro 3 con sensores de frecuencia cardíaca

El 19 de septiembre saldrán a la venta, por US$ 249, los nuevos AirPods Pro 3, un dispositivo que cuenta con una mejor cancelación de ruido, mayor duración de la batería, y una mejor resistencia al agua y al sudor.

Este nuevo modelo ha conseguido mejorar su cancelación de ruido gracias a una nueva “arquitectura acústica multipuerto” y ofreciendo a los consumidores cinco almohadillas de silicona y espuma de tamaños distintos para adaptarse a diferentes formas de oreja.

Los modelos de Apple AirPods Pro 3 se exhiben durante el evento "Awe-Dropping" de Apple en el Teatro Steve Jobs del campus de Apple Park en Cupertino, California, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Nic Coury / AFP)

Las baterías de los nuevos Pro pueden aguantar ocho horas de reproducción de música con la cancelación de ruido activada, en comparación con las seis horas del modelo Pro 2. Sin embargo, el nuevo estuche de carga Pro solo ofrece 24 horas de escucha, en comparación con las 30 horas anteriores.

Otras de las novedades es que cada auricular cuenta con un pequeño sensor que emite una luz infrarroja invisible para medir el pulso mientras el usuario hace deporte, lo que junto con la ‘app’ Fitness (más una nueva función en iOS 26) permite a los usuarios ver sus métricas de rendimiento en tiempo real, como la frecuencia cardíaca o las calorías quemadas.

En tanto, esta nueva función ofrece información similar a la de un reloj inteligente y se pueden usar los dos dispositivos al mismo tiempo para monitorizar una actividad deportiva.

Adiós Robby

Robby Walker, uno de los ejecutivos de inteligencia artificial de más alto rango en Apple Inc., dejará la compañía, según fuentes con conocimiento del asunto.

Walker, que reportaba directamente al responsable de IA, John Giannandrea, estuvo a cargo de Siri hasta principios de este año, cuando la supervisión del asistente de voz pasó al director de software, Craig Federighi. El cambio se produjo después de que se pospusieran públicamente las modificaciones que se habían prometido a la función, marcando un revés de alto perfil.

Tras dejar el puesto en Siri, Walker se convirtió en uno de los principales ejecutivos de Apple que trabajan en un nuevo sistema de búsqueda web con IA para competir con Perplexity y ChatGPT. Su lanzamiento está previsto para el próximo año.

Pantallas de bienvenida con inteligencia artificial en los iPhone 16 en la tienda Apple Inc. de Regent Street, Londres, Reino Unido, el viernes 20 de septiembre de 2024. Fotógrafo: Chris Ratcliffe/Bloomberg

Actualmente es director sénior a cargo del equipo de Respuestas, Información y Conocimiento de la compañía. Walker planea dejar Apple el mes próximo, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque la medida no ha sido anunciada.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios. Los problemas de Apple con la IA han pesado sobre el precio de sus acciones, que han caído casi un 7% este año.

Aunque sus funciones y equipo se redujeron drásticamente en los últimos meses, Walker seguía siendo una parte influyente de la estrategia de IA de Apple. Su salida se suma a un éxodo de ejecutivos e ingenieros de esa división.

Ruoming Pang, que lideraba el equipo de modelos de IA de Apple, se marchó a Meta Platforms Inc. y muchos de sus ingenieros e investigadores lo siguieron. El mes pasado, Frank Chu, otro alto ejecutivo que trabajaba en servicios de búsqueda, también partió hacia la red social.

En una reunión interna en marzo, Walker rechazó las críticas sobre los retrasos en las funciones de Siri, aunque admitió que fueron vergonzosos.

“Nadamos cientos de millas —batimos un récord Guinness de distancia nadada— pero aun así no llegamos a Hawái”, dijo. “Y nos criticaban, no por lo increíble de la travesía, sino porque no alcanzamos el destino”.

Con información de EFE y Bloomberg