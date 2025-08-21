Google anunció este miércoles su última gama de teléfonos, los Pixel 10, dispositivos que buscan ayudar a los usuarios a que sean más productivos, e incluso se conviertan en mejores fotógrafos, gracias a su inteligencia artificial (IA), en una presentación repleta de pullas para Apple y sus dispositivos.

En el evento Made by Google 2025 de hoy, se deslizaron varios comentarios contra uno de sus principales competidores, la compañía de la manzana mordida y sus populares iPhones, resaltando los fallos de su IA o comparando las fotos que pueden sacar los dos dispositivos.

Rick Osterloh, director de dispositivos y servicios de Google, fue el que lanzó la primera crítica a Apple al afirmar que ha habido “muchas promesas incumplidas” en cuanto a la incorporación de la IA en los teléfonos, aparentemente en alusión al retraso en el lanzamiento de Siri, la versión mejorada con IA de Apple.

“Gemini (la IA de Google) es la solución definitiva”, afirmó Osterloh a Jimmy Fallon, el encargado de presentar el evento celebrado hoy en un estudio de Brooklyn, Nueva York.

En la presentación participaron varias celebridades, como el jugador de baloncesto Stephen Curry o el grupo Jonas Brothers, que anunció que su último videoclip fue grabado con un Pixel 10.

Quien no se subió al escenario hoy fue Sundar Pichai, director ejecutivo de Google.

Cuatro modelos Pixel 10

Google presentó hoy cuatro nuevos modelos de teléfono: el Pixel 10, el Pixel 10 Pro, el Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold.

La gran novedad de los cuatro teléfonos es la introducción de la carga inalámbrica magnética Qi2, algo pionero para un Android, y que los modelos están equipados con el nuevo chip Tensor G5 “para ofrecerte lo último en inteligencia artificial”.

En el evento destacaron que los Pixel tienen “fama” de sacar las mejores fotos, incluso superiores a las de los iPhones.

Por primera vez, el teléfono Pixel básico incorpora tres cámaras, aunque los nuevos lentes no son tan buenos como las de los modelos Pro.

Por su parte, los modelos Pro contarán ahora con un tercer teleobjetivo, que según la empresa permite un “zoom de primera clase” y con “la mejor calidad de video y estabilización de video en cualquier teléfono inteligente”.

Mientras que el modelo plegable -que describieron hoy como “un teléfono y una tableta”- tiene un teleobjetivo de 48 megapíxeles, ofrece “el zoom de mayor calidad entre los smartphones en EE.UU. y el zoom más amplio hasta la fecha, alcanzando un máximo de 100x mediante una combinación de hardware, software e IA”.

Google dijo que ha rediseñado la pantalla de su teléfono plegable con un fino cristal plegado y dos capas de película antiimpacto para mayor protección contra caídas, y garantiza que el Pixel 10 Pro Fold puede aguantar más de 10 años de uso.

El Pixel 10 tiene un precio de US$ 799; el 10 Pro cuesta 999; mientras que el 10 Pro XL sale a 1,119. Estos dispositivos están disponibles para reservar hoy mismo, y en las tiendas a partir del 28 de agosto.

El 10 Pro Fold saldrá a US$ 1,799 y no estará disponible en tiendas hasta el 9 de octubre.

IA para mejores fotos y hablar cualquier idioma

El hardware presentado este año aprovecha la última tecnología de inteligencia artificial de Google, Gemini, para potenciar sus Pixel 10, Pixel Watch 4 y Pixel Buds 2A.

Una de sus nuevas herramientas es Magic Cue que puede conectar la información de Gmail, calendario, capturas de pantalla y mensajes para mostrar “proactivamente” información relevante y sugerir acciones útiles cuando el usuario las necesita.

El encargado de mostrar esta nueva función fue Fallon, que usó este asistente de IA en sus mensajes para -sin cambiar de aplicación- compartir información sobre una reserva de un restaurante y la llegada de su vuelo -información sacada desde su correo electrónico-.

Mientras que fue Alex Cooper, la presentadora del pódcast ‘Call Her Daddy’, la encargada de poner a prueba Camera Coach, herramienta de IA que ayuda al usuario a convertirse en un mejor fotógrafo al sugerir mejoras en composición o encuadres.

Cooper bromeó que con esta herramienta los novios ya no tendrán excusas para sacar malas fotos.

Otro de los anuncios fue una herramienta de IA que traduce del inglés al español, alemán, japonés, francés, hindi, italiano, portugués, sueco, ruso e indonesio -y viceversa, y que es capaz de hacerlo mediante una voz que suena parecida a la del interlocutor, en lugar de con un sonido robótico.

En una presentación con periodistas previa al evento, Google anotó que esta IA no “clona la voz”, sino que simplemente “suena similar”.

Al activarse esta función, los interlocutores son avisados de que Google está haciendo la traducción y que la conversación no será guardada.