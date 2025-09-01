Un reciente informe de NielsenIQ (NIQ) reveló que el mercado peruano de tecnología y bienes durables (Tech & Durables) mantuvo un crecimiento sostenido durante el segundo trimestre de 2025, alcanzando un incremento del 17% en valores (soles) respecto al mismo periodo del año anterior.

Por categorías, telecomunicaciones —que incluye teléfonos móviles y accesorios— creció 23%. Este resultado se explicó por el aumento del 25% en ventas en tiendas por departamento y una mayor preferencia por modelos premium, lo que elevó el precio promedio en 6%.

Los dispositivos con 8 GB y 4 GB de RAM concentraron el 65% del mercado.

En tanto, en tecnología de la información (laptops, computadoras de escritorio e impresoras), el incremento fue de 14%. El mayor dinamismo vino de mobile computing, que avanzó 16%, impulsado por el canal online y el segmento gaming. Las impresoras también registraron un crecimiento destacado del 18%.

La categoría de electrónica de consumo aumentó 7%. Dentro de ella, los televisores crecieron 5%, principalmente por marcas económicas y exclusivas. El canal online lideró el desempeño con un alza del 8%.

En electrodomésticos de gran tamaño (refrigeradoras, lavadoras y climatización), el avance fue de 16%. Dentro de este segmento, cooling —que representa el 36% del sector— se consolidó como la categoría principal. La reducción de precios en 9% impulsó un aumento del 22% en unidades vendidas, con especial protagonismo de los modelos Side by Side, que crecieron 49%.

Por su parte, la categoría de oficinas —que incluye equipos de impresión y dispositivos para entornos laborales— creció 16%, mostrando un repunte tras la consolidación del trabajo híbrido.

Según NIQ, el crecimiento fue generalizado en todos los canales. Las tiendas por departamento aumentaron 16%, los especialistas crecieron 11% y el canal online se expandió 18%, consolidándose como motor clave del mercado.

Contexto macroeconómico

El dinamismo de tech & durables en Perú se vio respaldado por un escenario más estable, con el PBI en crecimiento y la inflación dentro del rango objetivo del BCRP (1% – 3%), factores que contribuyeron a fortalecer la confianza del consumidor.

Diego King, Senior Specialist CSM de NIQ, comentó que el segundo trimestre de 2025 refleja la resiliencia y dinamismo del mercado peruano de tech & durables, impulsado tanto por la preferencia hacia modelos de mayor valor como por la consolidación de canales como el online y las tiendas por departamento. “Este comportamiento anticipa un cierre positivo del año, con foco en categorías estratégicas como Telecom, IT y Línea Blanca”, anotó.