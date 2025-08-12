Conecta Retail impulsará nuevo formato con La Curacao. (Foto: difusión).
Para el sector de electrodomésticos, el primer semestre de 2025 cerró finalmente con un crecimiento de 7.5%, inyectando así una descarga de energía al mercado y a uno de sus principales actores: Conecta Retail, dueño de La Curacao y Tiendas Efe. En este segundo semestre, el holding reinaugurará el local más representativo de su primera marca en la avenida Javier Prado (San Isidro), apostando por un formato ‘shop in shop’ que albergará a marcas globales. Para el 2026, dicho concepto será llevado a nuevas locaciones, en medio de un mayor ritmo de expansión, revelan en entrevista Robert Schuldt, gerente general de Conecta Retail; y Arturo Montalván (AM), gerente de Marketing e Inteligencia de Negocios Corporativo de la firma.

