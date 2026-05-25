Céfiro Energía S.A.C., propiedad de la española Enhol, dio un paso formal hacia la expansión de su negocio de infraestructura eléctrica en el sur del Perú. La compañía solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una concesión definitiva para construir y operar la “Línea de Transmisión en 220 kV SE Céfiro 220/33 kV – SE Intermedia 220 kV" y “SE Céfiro 220/33 kV”.

Según el aviso publicado el viernes 21 de mayo en el boletín del Diario Oficial El Peruano, el proyecto se desarrollaría en el distrito de Santiago, en la provincia y región de Ica. La obra contempla la instalación de líneas eléctricas a lo largo de 31.63 kilómetros y tendrá un área de seguridad de 25 metros de ancho para su funcionamiento y mantenimiento.

En cuanto a las instalaciones eléctricas, el proyecto contempla la construcción de la subestación Céfiro, que funcionará como el nodo central donde se recibe, transforma y distribuye la energía eléctrica proveniente de la línea de alta tensión.

Céfiro Energía S.A.C. solicitó al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una concesión definitiva para construir y operar la “Línea de Transmisión en 220 kV SE Céfiro 220/33 kV – SE Intermedia 220 kV" y “SE Céfiro 220/33 kV”.

La subestación operaría en dos niveles de voltaje: uno de alta tensión (220 kV) para recibir la energía de la red de transmisión, y otro de media tensión (33 kV) para distribuirla hacia los usuarios finales. Ambos niveles contarían con sistemas de protección, medición, control y comunicaciones que garantizan la operación segura y eficiente de la infraestructura.

El proyecto también incluye la ampliación de la subestación Intermedia, que opera a 220 kV (kilovoltios), con la instalación de dos nuevos módulos de conexión eléctrica, estructuras de soporte para los conductores y equipos adicionales que permitan integrar la nueva línea de transmisión a la red existente.

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Los proyectos de energía renovable de Enhol en Perú

El grupo español Enhol, con 18 años de presencia en Perú, desarrolla su proyecto de energía renovable más importante en la región: la Central Solar Fotovoltaica Illa (CSF Illa), ubicada en La Joya, Arequipa. Con una inversión de US$ 441 millones y más de 700,000 paneles solares en 600 hectáreas, el proyecto lleva un avance del 62% y se estima que, al entrar en operación, aportará aproximadamente el 2.5% de la energía generada en el país.

La puesta en marcha se realizará en dos etapas: en junio próximo se conectarían al sistema eléctrico nacional cerca de 120 MW, y antes de fin de año se completaría el 100% de la capacidad instalada, equivalente a 396 MW. Una vez operativo, CSF Illa será gestionado por el propio Grupo Enhol bajo un contrato de venta de energía de largo plazo suscrito con Kallpa, según informó la compañía española en febrero último.

Enhol también tiene en carpeta cuatro proyectos adicionales en Perú para los próximos tres años. El primero es Céfiro, un parque eólico de 320 MW en Ica con una inversión estimada de US$ 300 millones, cuya construcción se iniciaría a fines de 2026. A esta iniciativa le seguirían los proyectos Windica (175 MW, Ica), Huarmey (180 MW) y La Niña (Piura), todos previstos entre 2028 y 2029.

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