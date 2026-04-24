Minem presenta cinco proyectos normativos para facilitar incorporación de más energías renovables al mercado eléctrico regulado. (Foto: Julio Reaño).
Minem presenta cinco proyectos normativos para facilitar incorporación de más energías renovables al mercado eléctrico regulado. (Foto: Julio Reaño).
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Elías García Olano
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En los últimos años la construcción de grandes hidroeléctricas y de termoeléctricas a gas natural en el Perú -que constituyen la mayor parte de la matriz de generación eléctrica en el Perú- ha disminuido significativamente, para dar cada vez mayor cabida a energías renovables no convencionales (RER) como eólicas y solares.

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