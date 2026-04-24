De enero a marzo del 2026, la energía que proveen hidroeléctricas y térmicas a gas creció apenas en 0.14% y 1.90%, pero la producción con energía solar se elevó en 111.98%, con lo cual la capacidad de generación total aumentó en 2.81%, según el último reporte del Comité de Operación Económica del Sistema Eléctrico Interconectado (COES).

Sin embargo, la importancia de mantener plantas hidráulicas y térmicas a gas en el país quedó en evidencia en marzo último, a raíz del corte del gasoducto de Camisea, que llevó a parar térmicas a gas y cuya producción no pudo ser suplida con mayor generación RER, por las limitaciones propias de eólicas y solares.

Generación con energía solar creció más de 100% en febrero del 2026. Fuente: SNMPE

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Generación con diésel se disparó

Como se sabe, estas plantas de energía variable no operan siempre a su máxima capacidad instalada, sino que dependen del viento en el caso de las eólicas, o del brillo del sol en caso de las solares, además que tienen la limitante de que no pueden almacenar su energía ni tampoco aumentar producción en casos de emergencia, como la que sucedió en marzo.

Por el contrario, en esta ocasión la falta de gas para térmicas obligó a un mayor uso de generación con diésel -que se disparó en 1,667.61% en el acumulado a marzo-, lo que elevó los costos de producción eléctrica (desde US$30 por megavatio hora - Mw/h meses atrás) hasta US$135 por Mw/h en el tercer mes del 2026, según data del COES.

Vale recordar que los últimos gobiernos del Perú, lejos de promover nuevas hidroeléctricas o térmicas a gas, han mantenido como una política, el lograr una mayor participación de energías RER (eólicas, solares y pequeñas hidroeléctricas de hasta 20 Mw) que a marzo alcanza una penetración del 17.66%, cuando hace pocos años no sobrepasaba el 5%.

Producción con energías renovables no convencionales en Perú hasta febrero 2026. Fuente: SNMPE

Normativa pendiente

En la misma línea, el Congreso aprobó en diciembre del 2024 la norma que modifica la Ley 28832, Ley para para Asegurar el Desarrollo Eficiente de la Generación Eléctrica, y permite esa mayor penetración de las RER, regulando su participación en las licitaciones para la compra venta de electricidad al mercado regulado, y creando la venta de energía por bloques horarios, lo que facilita la participación de la energía solar en ese mercado.

Para la entrada en vigor de esa normativa, hasta ahora el Ministerio de Energía y Minas (Minem) había planteado un reglamento para las contrataciones de electricidad para el suministro a usuarios regulados, pero estaba pendiente que aprobara otros reglamentos para su plena vigencia.

Sector reconoce riesgos en energías variables

Este fin de semana, el Minem publicó cinco proyectos para poner en vigor esa nueva ley: la modificación a la norma técnica para la Coordinación de la Operación del Sistema eléctrico en Tiempo Real, el reglamento de Servicios Complementarios, y modificaciones a los reglamentos de la Ley de Concesiones Eléctricas, del Mercado Mayorista de Electricidad, y del COES.

En la exposición de motivos que justifican estas normas propuestas, el Minem reconoce que, en un escenario de creciente penetración de energía variable (RER) el sistema eléctrico enfrenta mayores riesgos de afectación a su confiabilidad y seguridad “con potenciales impactos negativos sobre la calidad y continuidad del servicio eléctrico”.

Esas limitaciones, anota el ministerio, evidencian la necesidad de contar con esquema más eficiente, transparente y competitivo para la provisión de servicios complementarios (que den seguridad ante una mayor operación con RER), y que permitan internalizar los costos asociados a la inestabilidad del sistema.

Plantas de energía renovable es lo que más crece en el sector de generación eléctrica en Perú

Los servicios complementarios comprenden básicamente la prestación de servicios de sistema de almacenamiento de energía en baterías (conocidos como BESS por sus siglas en inglés) que se acoplan a las plantas RER para mejorar la estabilidad, calidad y gestión en la generación.

COES: costo no irá a los usuarios

Consultado sobre el tema, el presidente del COES, César Butrón, refirió a Gestión que los mencionados servicios complementarios son esenciales para mantener la seguridad en el sistema ante una mayor penetración de energías renovables variables, y consideró un avance su pre publicación por parte del Minem.

Respecto a quién asumirá el costo por la prestación de esos servicios, refirió que el mismo lo asume aquel agente del sistema que cause variaciones en el servicio, no sólo las RER, sino éstas o cualquier generador convencional e incluso los grandes clientes libres.

En caso por ejemplo que la variación la ocasione alguna de las RER, Butrón señaló que será esa empresa (eólica, solar o de otro tipo) la que tenga que pagar por los servicios complementarios, y que no lo podrán trasladar directamente a los consumidores.

El mayor costo por servicios complementario a empresas eléctricas que causen inestabilidad en el sistema, no serán cargadas a las tarifas de luz. Foto: Fotocomposición Diario Gestión, Perplexity

Mayor exigencia a las RER

Por su parte, Inés Vázquez, socia del Estudio Echecopar, explicó a Gestión que estas modificaciones propuestas están incluyendo como parte de dichos servicios complementarios al sistema BESS antes mencionado, considerando además que, de acuerdo a otra normativa reciente, ahora es una obligación de las RER incorporar baterías (más allá de si causan intermitencia o no).

Ello, anotó, en vista que ahora las renovables también deben dar el servicio de regulación primaria de frecuencia, lo que significa que deben contar con la denominada inercia sintética, es decir tener capacidad para ofrecer energía adicional cuando lo requiera el sistema eléctrico, cómo sí lo pueden hacer térmicas a gas o hidroeléctricas.

Además, la experta refirió que la nueva normativa planteada por el Minem dispone que los servicios complementarios puedan ser prestados de forma más amplia no solo por generadoras, sino también por otros proveedores privados, a quienes se tercerice ese servicio.

Predictibilidad a inversionistas

En cualquier caso, Vázquez avizoró que, de aprobarse esta normativa propuesta, y sujeta a las opiniones que reciba e incorpore el sector, se trata de una regulación importante para los agentes del sector, pues les va a dar predictibilidad para que puedan planificar sus inversiones.

Vale recordar que, según había mencionado en su momento la Sociedad Peruana de Energías Renovables -SPR- (hasta junio de 2025) existían 86 proyectos de nuevas plantas RER (40 solares y 46 eólicas) por más de US$19,579 millones, que ya contaban con estudios de preoperatividad, y esperaban reglamentos claros para poder entrar a competir.