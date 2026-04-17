Los precios del petróleo retrocedían marcadamente este viernes después del anuncio de Irán sobre la apertura completa del estrecho de Ormuz durante el resto de la tregua con Estados Unidos.

Los precios del barril de Brent del Mar del Norte, referencia a nivel internacional, y del de West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, cayeron por debajo de los 90 dólares después de que el canciller iraní, Abás Araqchi, dijera en X que “el paso de todos los navíos comerciales por el estrecho de Ormuz fue declarado totalmente abierto para el período restante del alto al fuego”.

El ministro no precisó si se refería a la tregua entre el ejército israelí y el movimiento proiraní Hezbolá, que entró en vigor el jueves por la noche en Líbano por diez días, o al alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, que en teoría termina el 22 de abril.

Desde que estalló la guerra, Irán cerró esa vía marítima, clave para el transporte de hidrocarburos, y esto hizo que los precios del petróleo se dispararan hasta rozar los US$ 120 el barril.

“Esta noticia está teniendo un impacto inmediato en los mercados”, apuntó Kathleen Brooks , directora de investigación en la firma de corretaje XTB.

“Hasta ahora, este ha sido el mayor cambio durante el alto al fuego y da esperanzas de que la guerra vaya a terminar pronto y de que las cadenas de suministro vayan a recuperar cierta normalidad”, agregó.

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Los principales índices de Wall Street se dispararon al inicio de la sesión, y tanto el S&P 500 como el Nasdaq Composite siguieron subiendo tras alcanzar máximos históricos la noche anterior.

Por su parte, las bolsas europeas crecían por la tarde, con Fráncfort y París subiendo 2%.