La Comisión Europea multó este jueves a la empresa china de comercio electrónico Temu con 200 millones de euros (US$ 223.01 millones) por no “identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos” que la plataforma tiene para los consumidores por la oferta de productos ilegales.

Se trata de la sanción más alta que la Comisión Europea ha impuesto por ahora a una tecnológica por incumplir la ley europea de servicios digitales (DSA), tras la multa de 120 millones que impuso a la red social X el año pasado por falta de transparencia.

El Ejecutivo comunitario circunscribe al año 2024 la sanción a Temu por incumplimiento de la DSA, porque cree que la compañía no elaboró correctamente en el informe de evaluación de riesgos que la normativa obliga a hacer cada año a las grandes plataformas.

Temu tiene ahora tres meses para pagar la multa

Temu tiene ahora tres meses para pagar la multa, aunque puede recurrirla ante la justicia europea, y la Comisión le ha obligado a presentar un nuevo plan corrigiendo los errores, a más tardar el 28 de agosto de 2026.

En concreto, Bruselas cree que Temu elaboró el informe en base a los riesgos que afectan al sector del comercio electrónico en su conjunto, sin tener en cuenta las particularidades de su propia empresa, como el diseño de los algoritmos con los que recomienda bienes a los consumidores, que, según dijo la Comisión en un comunicado, “pueden amplificar la difusión de productos ilegales”.

La compañía “subestimó gravemente la frecuencia con la que los consumidores de la UE pueden encontrar artículos ilegales”, afirmó el Ejecutivo comunitario, que abrió la investigación en 2024 y que basó su decisión, en parte, en los resultados de la inspección que una consultora externa realizó sin avisar.

Ese examen mostró, por ejemplo, que “un porcentaje muy elevado” de los cargadores que se ofertaban a los clientes “no superó las pruebas básicas de seguridad” porque había riesgos de quemaduras.

También “un alto porcentaje de los juguetes para bebés” presentaban un “riesgo de gravedad media-alta para la seguridad, ya que contenían sustancias químicas que no superaban los límites legales o suponían un riesgo de asfixia debido a sus piezas desmontables”.

Comisión Europea. (Foto: Difusión)

Una cantidad proporcional, según fuentes comunitarias

Fuentes comunitarias subrayaron que la multa está muy por debajo del máximo del 6% de la facturación anual que permite la normativa.

Sin embargo, consideraron que es una cantidad “proporcional” teniendo en cuenta que Bruselas mantiene abiertas otras dos investigaciones a Temu, por sus sistemas de recomendación de contenidos y por el acceso que da a investigadores externos para que analicen sus algoritmos.

Temu dice que la cantidad es desproporcionada

No opina lo mismo Temu. La empresa china consideró que la multa es “desproporcionada”.

“No estamos de acuerdo con la decisión de la Comisión Europea y consideramos que la multa es desproporcionada”, dijo a EFE un portavoz de la compañía, quien añadió que la empresa, que puede recurrir la sanción ante la justicia europea, evaluará “todas las opciones disponibles” que tiene a su disposición.