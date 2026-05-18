Servicios Postales del Perú (Serpost) proyecta movilizar más de 1.4 millones de envíos al cierre del 2026, impulsados por el comercio electrónico asiático y la incorporación del transporte marítimo a sus operaciones logísticas, informó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Así, la meta de Serpost contempla la recepción de aproximadamente 400 contenedores a través de los puertos de Chancay y Callao. De momento, la compañía ya registra el ingreso de 175 contenedores bajo este nuevo esquema operativo, que se complementa con el transporte aéreo y terrestre usado hasta ahora.
La incorporación de la vía marítima busca fortalecer su capacidad logística y responder al incremento sostenido de compras internacionales. Al respecto, el MTC indicó que este cambio responde a una transformación en el comercio electrónico transfronterizo, marcada por el crecimiento de plataformas asiáticas como Temu, AliExpress y Shein, que priorizan envíos de gran volumen y menores costos logísticos.
LEA TAMBIÉN: Serpost: plan para modernizar servicios postales en era de Temu y AliExpress da paso clave
Ajustes en mejora del servicio
Serpost viene ajustando su cadena logística para integrar la recepción portuaria con los procesos de clasificación y distribución nacional desde Lima, mediante una mayor articulación entre sus áreas operativas.
Los resultados iniciales reflejan una operación más robusta y preparada para gestionar mayores volúmenes de carga con eficiencia y responder con mayor agilidad el incremento de la demanda.
El MTC sostuvo que continuará fortaleciendo las capacidades logísticas de Serpost como parte de una visión orientada a modernizar el servicio postal y consolidar una operación más eficiente, competitiva y adaptada a las nuevas exigencias del comercio electrónico internacional.
LEA TAMBIÉN: Serpost se moderniza y suma oficina virtual: después de Temu, ¿quién impulsa sus despachos?