Serpost viene ajustando su cadena logística para integrar la recepción portuaria con los procesos de clasificación y distribución nacional desde Lima. (Foto: Pexels)
Serpost viene ajustando su cadena logística para integrar la recepción portuaria con los procesos de clasificación y distribución nacional desde Lima. (Foto: Pexels)
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Redacción Gestión
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, impulsados por el comercio electrónico asiático y la incorporación del transporte marítimo a sus operaciones logísticas, .

Así, la meta de Serpost contempla la recepción de aproximadamente 400 contenedores a través de los puertos de Chancay y Callao. De momento, la compañía ya registra el ingreso de 175 contenedores bajo este nuevo esquema operativo, que se complementa con el transporte aéreo y terrestre usado hasta ahora.

La incorporación de la vía marítima busca fortalecer su capacidad logística y responder al incremento sostenido de compras internacionales. Al respecto, el MTC indicó que este cambio responde a una transformación en el comercio electrónico transfronterizo, marcada por el , que priorizan envíos de gran volumen y menores costos logísticos.

Serpost busca mejorar servicio para responder el crecimiento de plataformas asiáticas como Temu, AliExpress y Shein. (Foto: Referencial)
Serpost busca mejorar servicio para responder el crecimiento de plataformas asiáticas como Temu, AliExpress y Shein. (Foto: Referencial)
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Ajustes en mejora del servicio

Serpost viene ajustando su cadena logística para integrar la recepción portuaria con los procesos de clasificación y distribución nacional desde Lima, mediante una mayor articulación entre sus áreas operativas.

Los resultados iniciales reflejan una operación más robusta y preparada para gestionar mayores volúmenes de carga con eficiencia y responder con mayor agilidad el incremento de la demanda.

El MTC sostuvo que continuará fortaleciendo las capacidades logísticas de Serpost como parte de una visión orientada a modernizar el servicio postal y consolidar una operación más eficiente, competitiva y adaptada a las nuevas exigencias del comercio electrónico internacional.

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