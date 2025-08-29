DHL Express, enfocada en envíos rápidos para importaciones y exportaciones, anunció la apertura de una nueva tienda en Villa El Salvador como parte de su plan de expansión en Perú, con el objetivo de fortalecer su presencia en Lima y provincias.

Así, en suma, la compañía invertirá US$ 800,000 en la apertura de nuevos locales durante el 2025, con el propósito de acercar sus soluciones logísticas a más pequeñas y medianas empresas (pymes) y facilitar su integración al comercio internacional.

“Con la apertura del local en Villa El Salvador buscamos que las pymes continúen desarrollando sus negocios, que hoy son un motor clave de la economía local. Del mismo modo, con las próximas aperturas en regiones como Arequipa e Ica, queremos que más emprendedores tengan la oportunidad de integrarse al comercio internacional y expandir sus negocios”, comentó Hernán Cedeño, director comercial de DHL Express Perú.

Plan de expansión de DHL Express en Perú 2025: inversión y más locales en Lima y provincias para pymes. (Foto: DHL Express).

Aperturas en Lima y regiones

Actualmente, DHL Express cuenta con 20 puntos de venta propios en el Perú: 15 en Lima y cinco en provincias, ubicados en Arequipa, Cusco, Tacna, Trujillo y Piura. Con la inversión proyectada, la red se ampliará a 25 locales en 2025, de los cuales 18 estarán en la capital y siete en regiones.

Entre las próximas aperturas destacan locales en el Centro de Lima, San Juan de Lurigancho, Ica y una segunda tienda en Arequipa. Esta expansión permitirá a la compañía proyectar un crecimiento de doble dígito en comparación con el año anterior.

“Las pymes cada vez más ganan mayor protagonismo, en ese sentido, nuestro objetivo es fortalecer el posicionamiento local y acercar nuestras soluciones logísticas ofreciéndoles agilidad, rapidez, cobertura global y precios flexibles que se adapten a sus necesidades”, puntualizó el ejecutivo.

Innovación en servicios logísticos

Dentro de su oferta, DHL Express destaca el servicio Express Easy, disponible en toda su red nacional y que simplifica los procesos de envío y conecta a las empresas peruanas con más de 220 países y territorios.

De esta manera, la compañía busca acompañar a los emprendedores tanto en el mercado local como en su salto a la internacionalización.