El lunes 18 de mayo, el dólar en Perú comenzó el día con un ligero descenso, mientras cautela de los inversionistas sigue marcada por la inflación en Estados Unidos, las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas internacionales.

El tipo de cambio empezó el día en S/ 3.434. Cabe mencionar que el viernes pasado cerró la jornada S/ 3.436 con datos oficiales del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Durante el año en curso, el dólar ha registrado una caída acumulada del 2.16% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.420 y se vende a S/ 3.445, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.426 a la compra y S/ 3.435 a la venta.

¿Cómo está el dólar a nivel global?

El dólar muestra hoy un comportamiento mixto en América Latina, aunque en varios países se mantiene relativamente estable frente a las monedas locales. Los analistas señalan que la cautela de los inversionistas sigue marcada por la inflación en Estados Unidos, las expectativas sobre las tasas de interés de la Reserva Federal y las tensiones geopolíticas internacionales.

En los mercados regionales, algunas monedas latinoamericanas han perdido terreno frente al dólar durante los últimos días. El peso chileno y el real brasileño registraron caídas importantes, mientras que el sol peruano también mostró debilidad por factores políticos y económicos internos.

Según reportes financieros recientes, el fortalecimiento global del dólar y la mayor aversión al riesgo están afectando especialmente a las economías emergentes de la región.