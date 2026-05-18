La sombra de un hombre al pasar por la bandera de Corea del Sur. REUTERS
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Agencia Bloomberg
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Un alto funcionario de Corea del Sur señaló que el país podría pagar a los ciudadanos un “dividendo” utilizando el exceso de recaudación tributaria derivado de las ganancias vinculadas a la inteligencia artificial, lo que pone de relieve la creciente presión para redistribuir las utilidades de un auge que ha enriquecido a fabricantes de chips como Samsung Electronics Co. y SK Hynix Inc.

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